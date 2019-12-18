Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

Liberty Media, 2021'le birlikte Formula 1'de büyük bir revizyona gidiyor ve bu kapsamda 13 inç lastiklerin yerini 18 inç lastikler alacak.

Ancak İspanya Grand Prix'si öncesi yapılan sürpriz açıklamayla birlikte F2'nin Formula 1'e kıyasla 18 inç lastiklere bir yıl önce geçeceği duyurulmuştu.

Formula 2, Formula 1'in 2021 yılında 18 inç lastiklere geçmesinden bir yıl önce Pirelli'nin deneyim kazanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni jantlara geçiş yapacak.

Bruno Michel, bu geçiş karşısında heyecanlı olduklarını ve durumun tamamen değişeceğini söyledi.

Michel, “Bu çok ilginç. Araçlar tamamen farklı görünecek. Bu geçişi Formula 1'den bir yıl önce yapmaktan mutluluk duyuyoruz, çünkü Formula 2 her zaman Formula 1'e sürücü hazırlamaya yardımcı oldu ve genç pilotlar için F1'den önceki son adım olduğumuzu vurgulamak bizim için önemlidir. Bundan ötürü Formula 1'den sonra kararları ilk uygulayan biziz."

"2020'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerine geçme kararı aldık. Çünkü yakında bu lastikler Formula 1'de kullanılacak ve öncesinde bilgi toplamış olacağız. Pirelli ile birlikte herkes için en uygun programı hazırlamaya çalıştık."

"Bu lastiklere geçişle birlikte aracın davranışı çok değişecek. Takım mühendisleri son iki yıldır çalıştıkları normal sistemin ötesine geçmek zorunda kalacaklar, ancak yeni şeyler denemek her zaman ilginçtir."

"Ek masraflardan kaçınmaya çalıştık çünkü Formula 2'de finansal konular çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yaptık, böylece takımlara sunduğumuz araçların gelişimi o kadar da pahalı değildi. Bu bizim için önemli bir konuydu."

"Mart ayı başlarında yapılacak olan Bahreyn'deki ilk sezon öncesi testler için yeni lastikler de dahil olmak üzere komple bir araç güncelleme paketi sağlayacağız." dedi.