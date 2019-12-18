Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

paylaşım
yorumlar
Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı
Ekleyen:
, Editör
18 Ara 2019 06:30

Formula 2'nin patronu Bruno Michel, 18 inç lastiklere geçilmesi karşısında kendisini heyecanlı hissettiğini söyledi.

Liberty Media, 2021'le birlikte Formula 1'de büyük bir revizyona gidiyor ve bu kapsamda 13 inç lastiklerin yerini 18 inç lastikler alacak.

Ancak İspanya Grand Prix'si öncesi yapılan sürpriz açıklamayla birlikte F2'nin Formula 1'e kıyasla 18 inç lastiklere bir yıl önce geçeceği duyurulmuştu.

Formula 2, Formula 1'in 2021 yılında 18 inç lastiklere geçmesinden bir yıl önce Pirelli'nin deneyim kazanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni jantlara geçiş yapacak.

Bruno Michel, bu geçiş karşısında heyecanlı olduklarını ve durumun tamamen değişeceğini söyledi.

Michel, “Bu çok ilginç. Araçlar tamamen farklı görünecek. Bu geçişi Formula 1'den bir yıl önce yapmaktan mutluluk duyuyoruz, çünkü Formula 2 her zaman Formula 1'e sürücü hazırlamaya  yardımcı oldu ve genç pilotlar için F1'den önceki son adım olduğumuzu vurgulamak bizim için önemlidir. Bundan ötürü Formula 1'den sonra kararları ilk uygulayan biziz."

"2020'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerine geçme kararı aldık. Çünkü yakında bu lastikler Formula 1'de kullanılacak ve öncesinde bilgi toplamış olacağız. Pirelli ile birlikte herkes için en uygun programı hazırlamaya çalıştık."

"Bu lastiklere geçişle birlikte aracın davranışı çok değişecek. Takım mühendisleri son iki yıldır çalıştıkları normal sistemin ötesine geçmek zorunda kalacaklar, ancak yeni  şeyler denemek her zaman ilginçtir."

"Ek masraflardan kaçınmaya çalıştık çünkü Formula 2'de finansal konular çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yaptık, böylece takımlara sunduğumuz araçların gelişimi o kadar da pahalı değildi. Bu bizim için önemli bir konuydu."

"Mart ayı başlarında yapılacak olan Bahreyn'deki ilk sezon öncesi testler için yeni lastikler de dahil olmak üzere komple bir araç güncelleme paketi sağlayacağız." dedi.

 

Sonraki haber
Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü

Önceki haber

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Editör Kemal Şengül

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Vettel şu anda en iyi üç pilot arasında değil"

2
Formula 1

Marko: "Yeni aracın gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar iyi gidiyor"

3
Formula 1

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”

4
Formula 1

Norris: "McLaren daha fazla yere basma gücü bulmalı"

5
Formula 1

Vettel, vegan diyetini denediğini kabul etti

Son Haberler

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı
F2

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü
F2

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü

Formula 2, Anthoine Hubert Ödülü’nü duyurdu
F2

Formula 2, Anthoine Hubert Ödülü’nü duyurdu

Shwartzman: "Schumacher'den daha hızlıyım"
F2

Shwartzman: "Schumacher'den daha hızlıyım"

Abu Dhabi F2 testi: Son günün lideri Mazepin!
F2

Abu Dhabi F2 testi: Son günün lideri Mazepin!

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.