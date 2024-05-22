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FIA F2

Melbourne, 2025'te FIA F2'nin açılış yarışı olacak

FIA Formula 2, Avustralya'da başlayacak olan 2025 sezonu takvimini açıkladı.

Stephen Lickorish
Stephen Lickorish
Jak Crawford, Dams, Richard Verschoor, Trident, Dennis Hauger, MP Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Albert Park, 2019'dan bu yana ilk yarış olarak yer almıyordu. Ancak 2025'te F1 sezonunun açılış yarışı olarak geri dönecek Formula 1 sezon açılışına geri dönecek ve bu nedenle F2'de de böyle olacak.

Bahreyn, üçüncü yarış için Suudi Arabistan'a yapılacak yolculuk öncesinde ikinci yarış olacak.

Diğer 11 pist de hemen hemen aynı sırayla programda yer almaya devam edecek ve sezon 5-7 Aralık tarihlerinde Yas Marina'da sona erecek.

Katar'ın Losail pisti de yerini korudu.

F2 CEO'su Bruno Michel, "Mevcut sezonla aynı sayıda (14) yarıştan oluşacak olan F2 2025 takvimini açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum." 

"Üç kıtada Avrupa yarışları ve uçuşlar arasında doğru dengeyi kuruyor ve hem takımlarımız hem de pilotlarımız için maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz."

"Ayrıca, son yıllarda her ikisi de heyecan verici F2 yarışlarına sahne olan eski usul pistler ile daha modern düzenler arasında iyi bir karışım yaptık. Eminim 2025'te de durum yine böyle olacaktır." dedi.

Bu arada, FIA F3 takvimi de açıklandı ve bu takvim de değişmeyen bir pist listesi içeriyor.

Bu takvim de Bahreyn'e geçmeden önce Avustralya'da başlayacak ve ardından diğer sekiz yarış Avrupa'da olacak ve yine 5-7 Eylül'de Monza'da sona erecek.

Albert Park ve Sakhir'in yanı sıra Imola, Monaco, Barcelona, Red Bull Ring, Silverstone, Spa, Hungaroring ve Monza'da her iki şampiyona da mücadele edecek.

2025 FIA F2 takvimi

Tarihler Mekan
14-16 Mart Australia Melbourne
11-13 Nisan Bahrain Sakhir
18-20 Nisan Saudi Arabia Cidde
16-18 Mayıs Italy Imola
22-25 Mayıs Monaco Monte-Carlo
30 Mayıs - 01 Haziran Spain Barselona
27-29 Haziran Austria Spielberg
04-06 Temmuz United Kingdom Silverstone
25-27 Temmuz Belgium Spa-Francorchamps
01-03 Ağustos Hungary Budapeşte
05-07 Eylül Italy Monza
19-21 Eylül Azerbaijan Bakü
28-30 Kasım Qatar Lusail
05-07 Aralık United Arab Emirates Yas Marina

Bold harflerle yazılmış olan pistlerde FIA F3 de yarışacak.

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Stephen Lickorish
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