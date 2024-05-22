Melbourne, 2025'te FIA F2'nin açılış yarışı olacak
FIA Formula 2, Avustralya'da başlayacak olan 2025 sezonu takvimini açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Albert Park, 2019'dan bu yana ilk yarış olarak yer almıyordu. Ancak 2025'te F1 sezonunun açılış yarışı olarak geri dönecek Formula 1 sezon açılışına geri dönecek ve bu nedenle F2'de de böyle olacak.
Bahreyn, üçüncü yarış için Suudi Arabistan'a yapılacak yolculuk öncesinde ikinci yarış olacak.
Diğer 11 pist de hemen hemen aynı sırayla programda yer almaya devam edecek ve sezon 5-7 Aralık tarihlerinde Yas Marina'da sona erecek.
Katar'ın Losail pisti de yerini korudu.
F2 CEO'su Bruno Michel, "Mevcut sezonla aynı sayıda (14) yarıştan oluşacak olan F2 2025 takvimini açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum."
"Üç kıtada Avrupa yarışları ve uçuşlar arasında doğru dengeyi kuruyor ve hem takımlarımız hem de pilotlarımız için maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz."
"Ayrıca, son yıllarda her ikisi de heyecan verici F2 yarışlarına sahne olan eski usul pistler ile daha modern düzenler arasında iyi bir karışım yaptık. Eminim 2025'te de durum yine böyle olacaktır." dedi.
Bu arada, FIA F3 takvimi de açıklandı ve bu takvim de değişmeyen bir pist listesi içeriyor.
Bu takvim de Bahreyn'e geçmeden önce Avustralya'da başlayacak ve ardından diğer sekiz yarış Avrupa'da olacak ve yine 5-7 Eylül'de Monza'da sona erecek.
Albert Park ve Sakhir'in yanı sıra Imola, Monaco, Barcelona, Red Bull Ring, Silverstone, Spa, Hungaroring ve Monza'da her iki şampiyona da mücadele edecek.
2025 FIA F2 takvimi
|Tarihler
|Mekan
|14-16 Mart
|Melbourne
|11-13 Nisan
|Sakhir
|18-20 Nisan
|Cidde
|16-18 Mayıs
|Imola
|22-25 Mayıs
|Monte-Carlo
|30 Mayıs - 01 Haziran
|Barselona
|27-29 Haziran
|Spielberg
|04-06 Temmuz
|Silverstone
|25-27 Temmuz
|Spa-Francorchamps
|01-03 Ağustos
|Budapeşte
|05-07 Eylül
|Monza
|19-21 Eylül
|Bakü
|28-30 Kasım
|Lusail
|05-07 Aralık
|Yas Marina
Bold harflerle yazılmış olan pistlerde FIA F3 de yarışacak.
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