Mazepin iki ceza aldı, 9. sıraya geriledi

Cumartesi günkü yarışın bir bölümünü lider götüren Mazepin, son bölümde arkasındaki pilotların baskısına maruz kaldı ve geçilmekten kurtulamadı.

Pozisyonunu korumaya çalışırken zaman zaman aşırı agresif davranan ve rakiplerini pist dışına iten Mazepin, yarıştan sonra yapılan incelemede yarışı kazanan Yuki Tsunoda'yi pist dışına ittiği ve uzun süre üçüncülük mücadelesi verdiği Felipe Drugovich'i düzlükte engellediği gerekçesiyle iki tane 5'er sn cezası ve 2 ceza puanı aldı.

Bu cezanın ardından Mazepin 9. sıraya gerilerken Drugovich ile Robert Shwartzman, Callum Ilott, Mick Schumacher, Jehan Daruvala ve Dan Ticktum birer sıra yükselmiş oldular. Bu sayede Drugovich podyuma çıkarken Ticktum yarınki yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Yarış Pazar günü 15:20'de başlayacak ve şampiyon pilot belli olacak. Son yarış öncesinde Mick Schumacher, 14 puan farkla Callum Ilott'un önünde yer alıyor.