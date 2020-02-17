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FIA F2 / Son dakika

Matsushita, MP Motorsport ile F2'de yarışacak

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Matsushita, MP Motorsport ile F2'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Şub 2020 16:15

Nobuharu Matsushita, 2020 F2 sezonunda MP Motorsport ile mücadele edecek.

Super Formula'daki tek yılının ardından geçen yıl Carlin'le Formula 2'ye dönen Matsushita, şimdi de MP Motorsport adına yarışacak.

Geçen yıl Formula 1'in destek serisindeki en iyi sezonunu geçiren Japon sürücü iki galibiyet aldı, ancak süper lisans için gerekli puanları toplayamadı.

Honda bunun üzerine Carlin koltuğunu FIA F3 sürücüsü Yuki Tsunoda'ya verdi ve Matsushita için de Super Formula ile Super GT programı hazırladı.

Ancak 26 yaşındaki Japon pilot bunu geri çevirdi ve tekrar F2'de yarışmayı seçti. Ayrıca yarış mühendisi Daniele Rossi de MP'ye katılacak.

Motorsport.com'a konuşan Matsushita, "Honda bu yıl için bana geçen yıl olduğu gibi Japonya Super Formula ve Süper GT koltukları sundu. Ama yine de hedefim Formula 1'de olmak."

"F2'deki beşinci sezonum olacak ama her yarışta kazanıp, şampiyonluk için savaşmaya hazırım. Geçen sene Carlin ile gerçekten çok iyi bir iş çıkardık."

"Birkaç yarışta bazı şanssızlıklar şanssızlık yaşadım ve bence bu tür şeyler olmasaydı belki biraz daha iyisini yapabilirdik ve şampiyonada biraz daha yukarıda olabilirdik. Bu da süper lisansı elde etmemizi sağlardı."

"Bu yıl, MP Motorsport ile gerçekten iyi bir iş çıkarırsam, F1'e ulaşma hedefimi gerçekleştirme şansımız olabilir. Şu anda Formula 1 için hiçbir garanti veya benzeri bir şey yok. Ama bunu denemezsem, bu kesin olarak gerçekleşmeyecek. Bu yüzden denemeliyim." dedi.

Matsushita, daha önce takıma katılacağı açıklanan çaylak olan Felipe Drugovich'in takım arkadaşı olacak.

2020 F2 gridi:

Takım Sürücü
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

Açıklanmadı
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guan Yu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich

Japan Nobuharu Matsushita
Campos Racing

United Kingdom Jack Aitken

Brazil Guilherme Samaia
Trident

Açıklanmadı

Açıklanmadı
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
Hitech GP

Italy Luca Ghiotto
Russian Federation Nikita Mazepin
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Nobuharu Matsushita
Takımlar MP Motorsport
Editör Jamie Klein

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