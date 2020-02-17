Matsushita, MP Motorsport ile F2'de yarışacak

Super Formula'daki tek yılının ardından geçen yıl Carlin'le Formula 2'ye dönen Matsushita, şimdi de MP Motorsport adına yarışacak.

Geçen yıl Formula 1'in destek serisindeki en iyi sezonunu geçiren Japon sürücü iki galibiyet aldı, ancak süper lisans için gerekli puanları toplayamadı.

Honda bunun üzerine Carlin koltuğunu FIA F3 sürücüsü Yuki Tsunoda'ya verdi ve Matsushita için de Super Formula ile Super GT programı hazırladı.

Ancak 26 yaşındaki Japon pilot bunu geri çevirdi ve tekrar F2'de yarışmayı seçti. Ayrıca yarış mühendisi Daniele Rossi de MP'ye katılacak.

Motorsport.com'a konuşan Matsushita, "Honda bu yıl için bana geçen yıl olduğu gibi Japonya Super Formula ve Süper GT koltukları sundu. Ama yine de hedefim Formula 1'de olmak."

"F2'deki beşinci sezonum olacak ama her yarışta kazanıp, şampiyonluk için savaşmaya hazırım. Geçen sene Carlin ile gerçekten çok iyi bir iş çıkardık."

"Birkaç yarışta bazı şanssızlıklar şanssızlık yaşadım ve bence bu tür şeyler olmasaydı belki biraz daha iyisini yapabilirdik ve şampiyonada biraz daha yukarıda olabilirdik. Bu da süper lisansı elde etmemizi sağlardı."

"Bu yıl, MP Motorsport ile gerçekten iyi bir iş çıkarırsam, F1'e ulaşma hedefimi gerçekleştirme şansımız olabilir. Şu anda Formula 1 için hiçbir garanti veya benzeri bir şey yok. Ama bunu denemezsem, bu kesin olarak gerçekleşmeyecek. Bu yüzden denemeliyim." dedi.

Matsushita, daha önce takıma katılacağı açıklanan çaylak olan Felipe Drugovich'in takım arkadaşı olacak.