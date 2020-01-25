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FIA F2 / Son dakika

Matsushita, Carlin koltuğunu kaybetmesine rağmen F2'de kalabilir

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Matsushita, Carlin koltuğunu kaybetmesine rağmen F2'de kalabilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Oca 2020 08:32

Nobuharu Matsushita, Carlin'deki koltuğunu Yuki Tsunoda'ya kaybetmesine rağmen, 2020'de Formula 2'de kalacak gibi görünüyor.

Honda'nın genç sürücüsü Nobuharu Matsushita Formula Challenge Japonya ve Japonya Formula 3'te yaşadığı şampiyonluklar sonrası 2015'te GP2'ye geçmişti.

2018 hariç her sezon bu seride yarışan Matsushita, geçen yıl seriyi altıncı sırada bitirdi ve 2 galibiyet ile beş podyum aldı. Fakat Formula 1 için gereken süper lisans puanını alamadı ve bu yıl seride kalması beklenmiyordu.

Aralık ayında Suzuka'da Super GT ve Super Formula testine katılan Matsushita'nın burada yarışacağı tahmin ediliyordu ancak Honda'nın açıkladığı sürücüler arasında yer almadı.

Bunun yerine Mugen Super GT takımında Ukyo Sasahara ve Hideki Mutoh yer alırken, Drago Corse Super Formula koltuğuna Tatiana Calderon geçti.

Matsuhita'nın F2'de kalma seçeneklerini takip etmek adına Noel'den kısa bir süre önce Japonya'nın önde gelen bu iki serisinde Honda'yı temsil etme şansını reddettiği anlaşılıyor. Başlangıçta Honda, Japon sürücünün F1'in destek serisinde bir yıl daha yarışması konusunda isteksizdi.

2018'de Super Formula'da yarıştıktan sonra Carlin'le Formula 2'ye dönen Matsushita, nispeten iyi bir yılı geride bırakmıştı.

Japon üretici, FIA F3 sürücüsü Tsunoda'yı Carlin'de Matsushita'nın yerine geçirme kararı almıştı. Japon üreticinin Matsushita'nın yarışmaya devam etmesi için mücadele edeceği serideki maliyetlerinin küçük bir kısmını karşılayacağı tahmin ediliyor.

2019 yılında kötü bir sezon geçiren MP Motorsport, Matsuhita'nın seride kalması için en muhtemel aday olacak.

Hollandalı takım daha önce Brezilyalı çaylak Felipe Drugovich'le anlaşmıştı ve yeni sezon öncesi mühendislik ekibinde köklü bir değişim yaptı. Takıma Prema Racing'den bir veri mühendisi de geldi.

Matsushita seride kalırsa, Marina Sato ve Tsunoda'dan sonra seride üç farklı Japon sürücü yarışmış olacak.

Nobuharu Matsushita, Carlin

Nobuharu Matsushita, Carlin

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

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Seri FIA F2
Pilotlar Nobuharu Matsushita
Editör Jamie Klein

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