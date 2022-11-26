Martins, ART ile F2 Abu Dhabi sezon sonrası testini ilk sırada tamamladı

Haberi dinle

Son F3 şampiyonu, cuma günkü sabah seansında Yas Marina Pisti'nde 1:35.908'lik bir tur attı ve testin üç günün en iyi turunu atan pilot oldu.

Martins'i, bu sezon F2'yi altıncı sırada bitiren Virtuosi pilotu Jack Doohan ve ikinci sırada bitiren Theo Pourchaire takip etti.

Birinci Gün

Richard Verschoor, testin açılış gününde Frederik Vesti ve Ollie Bearman'dan oluşan Prema ikilisini 1:36.395s ile geçti ve sabah seansını ilk sırada tamamladı.

MP Motorsport'a geçen Dennis Hauger, 1:36.821 elde etti.

Doohan sabah seansını Virtuosi ile ikinci sırada tamamladı, Verschoor ise Van Amersfoort Racing ile üçüncü oldu.

Günün ilk yarısında, üç kez kırmızı bayrak çıktı. Carlin'den Enzo Fittipaldi ve Campos'tan Kush Maini pistte kenara çekti.

Charouz'dan Brad Benavides ise bariyerlere çarptı ve seans onun için erken sona erdi.

Öğleden sonra sıcaklıklar düştüğünde, Verschoor en hızlı turu attı ve Hauger genel klasmanda dördüncü oldu.

Roman Stanek Trident aracı ile yolda kaldı ve bir kırmızı bayrağa sebep oldu. Hitech F3 pilotu Jak Crawford da 2. virajda bariyerlere çarptı.

Jack Doohan, Virtuosi Photo by: Formula Motorsport Ltd

İkinci Gün

2022 sezonunu altıncı sırada tamamlayan Doohan, ikinci gün en hızlıydı ve sabah seansında 1:35.990 ile zaman çizelgelerinin zirvesine yerleşti.

En iyi turu, sezonun son yarış haftasonunda Ayumu Iwasa tarafından atılan 1:36.290s'lik pole turundan daha hızlıydı.

MP Motorsport ile yarışan Jehan Daruvala günü ikinci tamamladı, Iwasa ise üçüncüydü.

Enzo Fittipaldi ise 1:36 bariyerini aşarak Carlin ile yarışan Zane Maloney'nin önüne geçti.

Doohan en hızlı turu atmadan önce Daruvala liderdi.

Öğleden sonra seansında uzun vadeli tempoya odaklanıldı ve Vesti, Iwasa ve Bearman'ın önünde 1:36.462 ile en hızlı turu attı.

9. virajda Doohan ve Maini arasında bir temas yaşandı.

Üçüncü Gün

Martins, testin son gününde, sabah seansında 1:35.908'lik bir tur atarak, üç gündeki bütün turlarda zirveye yerleşti.

ART ile teste çıkan 2022 Formula 3 şampiyonu, Doohan ve Pourchaire'den 0.1 saniyeden daha az bir farkla öndeydi.

Bearman 3. virajda bariyerlerle temas yaşadı.

Maini öğleden sonraki seansta Van Amersfoort Racing ile yarışan Rafael Villagomez ve Trident ile yarışan Clement Novalak'ın önünde 1:36.875'lik tur ile liderdi.