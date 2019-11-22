Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

Markelov, HWA ile F2'ye dönüyor

paylaşım
yorumlar
Markelov, HWA ile F2'ye dönüyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
22 Kas 2019 11:57

Artem Markelov, 2020 F2 şampiyonasında HWA takımıyla tam sezon mücadeleye dönüyor.

İlk olarak 2014'te serinin GP2 olduğu dönemde mücadele eden Markelov, 2017'de Charles Leclerc'in arkasında seriyi 2. sırada tamamlayarak en iyi sonucunu almıştı.

Sonrasında Japonya'daki Super Formula serisine geçen ancak istediği gibi bir dönem geçiremeyen Markelov, bu sene Indy 500'de yarışacak olan Jordan King'in yerine Monaco'da MP Motorsport takımıyla, ardından son iki yarış için Arden takımıyla anlaşmıştı.

Formula E ve DTM'de mücadele eden HWA takımı, artık tek koltuklu serilere de geçiş yaptı. Bu sene Formula 3'te mücadele eden HWA, gelecek sene Formula 2'de Arden takımını satın almasının ardından ilk sezonunu geçirecek.

Markelov, "Gelecek sezon HWA RACELAB ile Formula 2'de yarışmak için sabırsızlanıyorum. Hızlı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Markelov'un takım arkadaşının kim olacağı ise henüz açıklanmadı.

Sonraki haber
Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak

Önceki haber

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Artem Markelov
Takımlar Arden International , HWA AG
Editör Jack Benyon

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Marko: "Gasly, Red Bull'da kalsa asla düzelemezdi"

2s
3
World SUPERBIKE

Kenan Sofuoğlu: "Türkiye'de pist yerine stadyumlara yatırım yapılıyor"

31dk
4
Formula 1

Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor

5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Haberler

Markelov, HWA ile F2'ye dönüyor
F2

Markelov, HWA ile F2'ye dönüyor

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak
F2

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak

Correa, Miami'deki evine döndü
F2

Correa, Miami'deki evine döndü

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı
F2

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı

HWA, Arden'in yerine F2'ye giriyor
F2

HWA, Arden'in yerine F2'ye giriyor

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.