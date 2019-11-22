Markelov, HWA ile F2'ye dönüyor

İlk olarak 2014'te serinin GP2 olduğu dönemde mücadele eden Markelov, 2017'de Charles Leclerc'in arkasında seriyi 2. sırada tamamlayarak en iyi sonucunu almıştı.

Sonrasında Japonya'daki Super Formula serisine geçen ancak istediği gibi bir dönem geçiremeyen Markelov, bu sene Indy 500'de yarışacak olan Jordan King'in yerine Monaco'da MP Motorsport takımıyla, ardından son iki yarış için Arden takımıyla anlaşmıştı.

Formula E ve DTM'de mücadele eden HWA takımı, artık tek koltuklu serilere de geçiş yaptı. Bu sene Formula 3'te mücadele eden HWA, gelecek sene Formula 2'de Arden takımını satın almasının ardından ilk sezonunu geçirecek.

Markelov, "Gelecek sezon HWA RACELAB ile Formula 2'de yarışmak için sabırsızlanıyorum. Hızlı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Markelov'un takım arkadaşının kim olacağı ise henüz açıklanmadı.