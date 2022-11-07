Maloney, Trident ile Abu Dhabi F2 yarışına katılacak
Zane Maloney, 2022 FIA Formula 2 sezonunun Abu Dhabi'deki son yarışında Calan Williams'ın Trident'teki koltuğuna geçecek ve kariyerinin ilk F2 yarışına çıkacak.
Barbadoslu sürücü, bu sezon ilk kez FIA Formula 3'te mücadelele etmiş ve çaylak sezonunu Victor Martins'in sadece beş puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.
Şampiyonadaki ilk sezonunu üç galibiyet, dört podyum ve iki pole pozisyonu ile tamamlayan 19 yaşındaki pilot, Yas Marina Pisti'ndeki final yarışında Trident sürücüsü Richard Verschoor'un takım arkadaşı olacak.
Takım menajeri Giacomo Ricci şunları söyledi: "FIA Formula 2 Şampiyonası'nın son ayağında Zane Maloney ile yarışacak olmaktan gurur duyuyoruz."
"Zane, Formula 3 Şampiyonasını art arda üç ana yarış zaferiyle noktaladı ve rekabet seviyesi anlamında rakipsiz olduğunu göstererek neredeyse sürücüler şampiyonluğuna ulaşıyordu."
"Bu nedenle Zane'i bu yıl bir kez daha aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz ve zorlu Yas Marina Pisti'nde Trident'in kendisine azami destek ve sağlayabileceğinden eminiz."
Calan Williams geçen ay takımdan ayrıldığını açıklamış ve motor sporlarındaki geleceğine odaklandığı için son yarışa katılmama kararı almıştı.
22 yaşındaki çaylak sürücü, bu yıl sadece beş puan topladı ve şampiyonada 23. sırada yer aldı.
Calan Williams, Trident
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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