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FIA F2 Haberler

Maloney, Red Bull'un genç sürücü ekibine katıldı

Zane Maloney, Formula 2'deki ilk sezonu öncesinde Red Bull'un genç sürücü akademisine katıldı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Maloney, Red Bull'un genç sürücü ekibine katıldı
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2022 FIA Formula 3 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Barbadoslu sürücü, Red Bull sürücü akademisine katıldığına yönelik duyuruyu çarşamba günü yaptı.

Anlaşma kapsamında Formula 1 takımının yedek sürücülerinden biri olarak görev yapacak.

2023'te kimin için yarışacağı henüz bilinmiyor ancak Abu Dhabi testinde tıpkı Red Bull akademi sürücüsü Enzo Fittipaldi gibi Carlin adına piste çıkmıştı.

Maloney, "2023 yılında Red Bull Racing'in bir parçası olacağımı ve F1 takımının yedek pilotu olacağımı duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Bu fırsat ve destek için minnettarım. Aynı zamanda yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Maloney, çaylak F3 sezonunda harika bir performans sergiledi ve Trident ile üç galibiyet ve dört podyum alıp, yılı ikinci bitirdi.

Abu Dhabi GP'de Trident ile kariyerinin ilk F2 yarışına çıkan Maloney, sırasıyla 15. ve 16. sıralarda finiş gördü.

Red Bull böylelikle 1 aylık süre zarfında Fittipaldi'den sonra programa katıldığı açıklanan ikinci genç isim oldu.

Red Bull genç sürücü programında yer alan diğer genç yetenekler Ayumu Iwasa, Liam Lawson, Dennis Hauger ve Jehan Daruvala, halihazırda F2'de yarışıyor. F3'te yarışan Isack Hadjar ve Jak Crawford'ın da 2023'te F2'ye geçmesi bekleniyor.

Zane Maloney, Trident

Zane Maloney, Trident

Photo by: Motorsport Images

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