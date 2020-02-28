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FIA F2 / Son dakika

Lundgaard, koronavirüs nedeniyle F2 testini kaçıracak

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Lundgaard, koronavirüs nedeniyle F2 testini kaçıracak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Şub 2020 13:22

Renault Formula 1'in genç sürücüsü Christian Lundgaard, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da tutulmasından sonra Bahreyn'deki Formula 2 testini kaçıracak.

Lundgaard Pazar günü ART Grand Prix ile Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak olan üç günlük F2 testine katılacak.

Danimarkalı pilot bir antrenman kampı için Tenerife'ye gitti, ancak ada o zamandan beri bir grup İtalyan turistte koronavirüs tespit edilmesinden ötürü katı karantina kuralları altında.

Sonuç olarak, Lundgaard 1-3 Mart'taki testte yer almayacak.

ART ve Renault'nun ortak açıklamasında, "Danimarkalı pilot Christian Lundgaard, gerçek bir zorunlu hal nedeniyle Bahreyn'deki resmi FIA Formula 2 testlerine katılamayacak."

“18 yaşındaki Christian, geçen hafta Renault Spor Akademisi, tarafından Tenerife'de düzenlenen bir kış eğitim kampına katılıyordu. Ancak otelinde koronavirüs'ün patlak vermesinin ardından adada tutuldu. Christian, tıp doktorları tarafından kontrol edildi ve durumu iyi, kendisinde herhangi bir koronavirüs belirtisi bulunmuyor. Ancak yetkili makamlar, virüsün yayılmasına karşı önlem amacıyla, otelin tüm misafirlerinin iki hafta karantinada tutulması gerektiğine karar verdi."

“Renault Spor Akademisi, ART ve Christian iyi dilekleriniz için size teşekkür etmek istiyorlar. Bu benzeri görülmemiş durum hakkında başka bir açıklama yapılmayacak." denildi.

Bahreyn, yüksek riskli bölgelerden F2 ve Formula 3 testleri için ülkeye gelenleri sıkı kontrollere tabi tuttu ve bazıları uzun süre beklemek zorundaydı.

İtalyan ekibi Prema Racing'in seyahat planlarını değiştirmeye zorlanmasının ardından Bahreyn Uluslararası Pisti'nde sadece üç ekip üyesi bulunuyor.

Ancak bir sözcü, ekibin personelinin geri kalanının Cuma akşamı geleceğini ve pist yetkilileri tarafından sunulan yardımın övgüye değer olduğunu söyledi.

Hem F2 hem de F3, 20-22 Mart'ta Bahreyn GP'ye ev sahipliği yapacak Sakhir pistinde 1-3 Mart tarihleri arasında test gerçekleştirecek.

Formula 1 takımları da 2020 sezonunu tehdit eden koronavirüs salgınının etkisini yakından izlemeye devam ediyor.

Avustralya, Bahreyn ve Vietnam yarışları, seyahat oraları nedeniyle belirsiz ve takımların Singapur ve Hong Kong'dan geçmemeleri gerekiyor.

Haas patronu Gunther Steiner, konunun “kapalı kapılar ardında” ele alındığını ve büyük ölçekli toplantıların planlanmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, “Şimdi söylediğin her şey bir saat içerisinde eskiyebilir. Durumu takip etmek çok zor."

“Buna dikkatle bakıyorlar, riski olabildiğince düşük tutuyorlar ve doğru kararı veriyorlar. Biz buna dahil değiliz çünkü bunun için kaynaklarımız yok. Oysa FIA'nın tüm hükümetler ve benzeri şeylerle bağlantıları vardır."

“Bence mümkün olduğunda güvende kaldığımızdan emin oluyorlar.”

Claire Williams da şunları ekledi: “Takımımızın güvende olduğundan emin olmak için yapabileceğimiz en iyi işi yapıyoruz ve yaptığımız seyahatler ile aldığımız insan sayı konusunda sorumlu davranıyoruz."

“F1'den de tavsiye almak zorundayız ve takımın güvenliği en önemli şey. Seyahat söz konusu olduğunda, Dünya Sağlık Örgütü'nden ve saat başı yayınladıkları güncellemelerden tavsiyeler alacağız."

F1 takımları ilk çalışanlarını, önümüzdeki hafta 15 Mart'ta yapılacak olan açılış yarışı için Avustralya'ya gönderecekler.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Christian Lundgaard
Takımlar ART Grand Prix
Editör Luke Smith

FIA F2 Sıradaki seans

Bahreyn

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