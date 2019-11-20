Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak

Danimarkalı sürücü Lundgaard, 2018'de Formula Renault Eurocup'ı ikinci bitirdi ve yeni FIA F3 serisinde yarışmaya başladı.

FIA F3 sezonunun ilk yarışı olan Barcelona'da sanal güvenlik aracı sonrası ilk galibiyetini kaçırdı, ancak sezonu altıncı bitirdi.

Lundgaard, “Formula 2'de yarışacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Renault Sport Akademi'ye, Trident'e ve partnerlerime bana olan inancı için teşekkür ediyorum."

"Bir seriye son yarışta katılmak büyük bir zorluk olacak, ama harika bir deneyim olacak."

“F2 büyük bir adım, yarışlar her zaman çok zor ve yarışları kendi lehinize nasıl çevirebileceğini görmek için stratejik olarak düşünmeniz gerekiyor. Başlamak ve ne yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Lundgaard, çaylak sezonunda tüm F2 yarışlarına katılan Ferrari genç sürücü akademisi pilotu Giuliano Alesi'ye katılacak.

Trident patronu Giacomo Ricci şunları ekledi: "Motor sporlarındaki ilginç isimlerden birisi olduğunu kanıtladığı için Christian Lundgaard gibi yetenekli bir genç sürücüyü ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

"Christian, bu yıl çaylak olarak FIA Formula 3 Şampiyonasında harika bir sezon geçirdi. Onu pistte her görüşümde yeteneklerinden çok etkilendim. Hiç yarışmadığı bir pistte Formula 2'deki ilk yarışına çıkarken, kendisine destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. "