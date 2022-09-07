Luca Ghiotto, Monza'da DAMS ile F2'ye geri dönecek
Formula 2'de 5 sezon yarışmış tecrübeli isim Luca Ghiotto, bu hafta sonu Monza yarışından men edilen Roy Nissany'nin yerine DAMS ile yarışacak.
Nissany, geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort'ta David Beckmann ile güvenlik aracı arkasında temas yaşadığı için ceza almıştı ve bu cezayla birlikte bu sezonki 13. ceza puanına ulaşmıştı. Bir yıllık süre içerisinde 12 ceza puanını aşan pilotlar, sıradaki yarıştan men ediliyorlar.
13 ceza puanına ulaşan Nissany de bu yüzden bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışından men edildi ve bu sezon ceza puanı sınırını aştığı için men edilen 3. F2 pilotu oldu.
VAR pilotu Amaury Cordell Silverstone'da yarışamamıştı, Campos pilotu Oli Caldwell ise Spa'daki yarışa aynı nedenden dolayı çıkamamıştı.
Monza'da yarışamayacak DAMS pilotu Nissany'nin yerini Ghiotto oalacak. Ghiotto, bu yıl GT World Challenge Europe serisinde yarışıyordu.
F2'de tecrübeli olan isim, şu ana kadar 113 F2 yarışında start aldı. İtalyan pilot, 2016 yılından 2020 yılına kadar Trident, Russian Time, Virtuosi ve Hitech takımları için seride yarıştı ve bu sürede 7 kez zafere ulaştı. Ghiotto'nun F2'deki en iyi sezonu 2019'daydı, İtalyan pilot yılı üçüncü sırada tamamlamıştı.
Bu hafta sonu F2'ye geri dönecek olması hakkında konuşan Ghiotto, şunları söyledi: "Kendi evimde, Monza'da F2'ye geri döneceğim için çok mutluyum. O kadar geç arandım ki bu hafta sonu yarışacağıma inanamıyorum!"
"Geçmişte kendilerine karşı birçok mücadele verdiğim bir takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Sonunda birlikte çalışma şansını bulmak güzel olacak."
Roy Nissany, Dams
Photo by: FIA
Ghiotto, şu anda en çok start alan F2 pilotları sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Boschung ve Nissany de ikinci sırada onunla aynı sayıda starta sahipler.
Ghiotto, F2'den ayrılmasından bu yana spor otomobil yarışlarına odaklandı ve kısa süren bir program olan Ginetta LMP1 programına katıldı ve 2019 WEC Fuji 6 Saat yarışında yarıştı.
İtalyan pilot, şu ana kadar sadece 1 kez F1 aracı test etti ve o da 2017 yılında Williams ile Hungaroring'deydi.
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