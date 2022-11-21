Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Vesti, 2023 F2 sezonunda Prema ile yarışacak
FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

Leclerc, 2023'te DAMS ile Formula 2''de yarışacak

DAMS, 2023 Formula 2 sezonu için Arthur Leclerc ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Leclerc, 2023'te DAMS ile Formula 2''de yarışacak
Haberi dinle

Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Arthur, FIA Formula 3'te Prema ile geçirdiği iki yılın ardından yeni sezonda Formula 2'de DAMS için yarışacak.

Leclerc 2022'de sürücüler şampiyonasını altıncı sırada tamamlarken, yıl boyunca bir galibiyet ve iki podyum elde etti. Ayrıca Şubat ayında Formula Regional Asya Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaştı.

Ferrari Formula 1 pilotu Charles'ın kardeşi olan genç Monakolu, bu hafta Abu Dhabi'de yapılacak sezon sonu testinde takımla piste çıkacak.

Leclerc şunları söyledi: "2023'te DAMS ile Formula 2'de yarışacağım için çok mutluyum." 

"Bu, şampiyonada harika sonuçlar elde eden çok başarılı bir takım ve umarım ben de bunun bir parçası olabilir ve takımın başarısını sürdürebilirim."

"Charles Pic takımın yeniden kazanmasına yardımcı olmak adına yıl boyunca harika bir iş çıkardı ve ben de gelecek yıl bunu devam ettirmeyi hedefliyorum."

"Mart ayındaki Bahreyn yarışının başlangıcından önce yapmamız gereken çok iş var fakat Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde piste çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum!"

Arthur Leclerc, Prema Racing

Arthur Leclerc, Prema Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Leclerc, tek koltuklu araçlarla ilk yarışına 2018'de çıktı ve ertesi yıl ADAC F4'te üçüncü olmadan önce Fransa F4'ü beşinci bitirdi.

Genç pilot, 2020 Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı altı zafer ve 12 podyum alıp ikinci oldu.

DAMS, 20222 F2 sezonu için Ayumu Iwasa ve Roy Nissany ile anlaşmış, ikili takımın yılı altıncı sırada bitirmesini sağlamıştı.

Abu Dhabi'deki final yarışını kazanan Iwasa, sezonu beşinci bitirirken, Nissany ancak 19. olabildi.

Takım sahibi Charles Pic şunları söyledi: "Arthur'un 2023 için DAMS'a katılması harika."

"Kariyeri boyunca yetenek ve becerisini gösterdi. F3'teki son iki yılında zaferler için mücadele edebileceğini de gösterdi."

"Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde onu araçta görmeyi ve gelecek sezon için hazırlanmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Takım 2023'te güçlü bir sezon hedefliyor ve Arthur'un gelişinin, hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacağından şüphemiz yok."

paylaşım
yorumlar
Vesti, 2023 F2 sezonunda Prema ile yarışacak
Önceki haber

Vesti, 2023 F2 sezonunda Prema ile yarışacak
Megan White Daha fazlası
Megan White
F2 Abu Dhabi: Sezonun son pole pozisyonu Iwasa'ya gitti, DAMS 1-2 oldu Abu Dhabi
FIA F2

F2 Abu Dhabi: Sezonun son pole pozisyonu Iwasa'ya gitti, DAMS 1-2 oldu

O'Sullivan, 2023 F3 sezonu için Prema'ya katılacak
FIA F3

O'Sullivan, 2023 F3 sezonu için Prema'ya katılacak

Boschung, 2023'te Campos ile F2'de yarışacak
FIA F2

Boschung, 2023'te Campos ile F2'de yarışacak

Son Haberler

Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı

Ferrari, araçlarını geliştirirken daha komplike bir sorunla mücadele ettikleri için Red Bull’a karşı güncelleme savaşını kaybettiklerini düşünüyor.

Hamilton: "W13'ü son kez kullanmaktan kaçmak için 'hasta taklidi' yapabilirim"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "W13'ü son kez kullanmaktan kaçmak için 'hasta taklidi' yapabilirim"

Lewis Hamilton, W13'ü Abu Dabi sonrası testte kullanmamak için 'hasta taklidi yapabilirim' diye şaka yaptı.

Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı

Mick Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut esnasında takımdan uyarı aldı. Telsizden 'donut yapmayı bırakması' söylendi.

2023 için Haas ile iletişime geçen Hulkenberg olmuş
Formula 1 Formula 1

2023 için Haas ile iletişime geçen Hulkenberg olmuş

2023 koltuğu için Haas ile iletişime geçen, F1'e dönme isteği yeniden canlanan Nico Hulkenberg olmuş.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.