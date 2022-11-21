Leclerc, 2023'te DAMS ile Formula 2''de yarışacak

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Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Arthur, FIA Formula 3'te Prema ile geçirdiği iki yılın ardından yeni sezonda Formula 2'de DAMS için yarışacak.

Leclerc 2022'de sürücüler şampiyonasını altıncı sırada tamamlarken, yıl boyunca bir galibiyet ve iki podyum elde etti. Ayrıca Şubat ayında Formula Regional Asya Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaştı.

Ferrari Formula 1 pilotu Charles'ın kardeşi olan genç Monakolu, bu hafta Abu Dhabi'de yapılacak sezon sonu testinde takımla piste çıkacak.

Leclerc şunları söyledi: "2023'te DAMS ile Formula 2'de yarışacağım için çok mutluyum."

"Bu, şampiyonada harika sonuçlar elde eden çok başarılı bir takım ve umarım ben de bunun bir parçası olabilir ve takımın başarısını sürdürebilirim."

"Charles Pic takımın yeniden kazanmasına yardımcı olmak adına yıl boyunca harika bir iş çıkardı ve ben de gelecek yıl bunu devam ettirmeyi hedefliyorum."

"Mart ayındaki Bahreyn yarışının başlangıcından önce yapmamız gereken çok iş var fakat Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde piste çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum!"

Arthur Leclerc, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Leclerc, tek koltuklu araçlarla ilk yarışına 2018'de çıktı ve ertesi yıl ADAC F4'te üçüncü olmadan önce Fransa F4'ü beşinci bitirdi.

Genç pilot, 2020 Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı altı zafer ve 12 podyum alıp ikinci oldu.

DAMS, 20222 F2 sezonu için Ayumu Iwasa ve Roy Nissany ile anlaşmış, ikili takımın yılı altıncı sırada bitirmesini sağlamıştı.

Abu Dhabi'deki final yarışını kazanan Iwasa, sezonu beşinci bitirirken, Nissany ancak 19. olabildi.

Takım sahibi Charles Pic şunları söyledi: "Arthur'un 2023 için DAMS'a katılması harika."

"Kariyeri boyunca yetenek ve becerisini gösterdi. F3'teki son iki yılında zaferler için mücadele edebileceğini de gösterdi."

"Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde onu araçta görmeyi ve gelecek sezon için hazırlanmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Takım 2023'te güçlü bir sezon hedefliyor ve Arthur'un gelişinin, hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacağından şüphemiz yok."