Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!
FIA F2 / Monaco Haberler

Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Liam Lawson, Monako'da kazandığı yarışın startında yasaklanmış bir gaz haritasını kullandığı gerekçesiyle galibiyeti kaybetti. Bu cezanın ardından galibiyet Dan Ticktum'a geçti.

Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi

F2'nin çaylak isimlerinden Lawson, bu sabah gerçekleştirilen yarışta ıslak ve kuru zeminde gösterdiği etkileyici sürüşle damalı bayrağı ilk sırada görmüş ve serideki 2. zaferini almıştı.

Yeni Zelandalı pilot, Rascasse virajında Oscar Piastri'yi geçerek liderliğe yükselmişti. Ardından yerini koruyarak serideki ikinci zaferini kazandı.

Ancak yarıştan sonra Hitech Grand Prix takımı inceleme altına alındı ve yarış startında hatalı gaz haritalaması kullanılarak teknik kuralların 3.6.5 maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldı.

Yapılan incelemenin ardından Lawson, yarış zaferini kaybederken galibiyet Dan Ticktum'a verildi. Oscar Piastri 2. sıraya yükselirken Juri Vips podyumun son basamağını kazanmış oldu.

Hakemlerin raporunda, "Tüm formasyon turu ve yarış startında araçlar 50 km/s hıza ulaşana kadar direksiyonda önceden belirlenmiş döner düğmedeki 1 numaralı gaz haritasını kullanılmalıdır. 7 numaralı araç, yarışın startında farklı bir gaz haritası kullandı."

"Olayın detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Hakemler, 7 numaralı aracın teknik kuralları ihlal ettiğini belirlediler ve 2. yarış sonuçlarından diskalifiye ettiler." sözlerine yer verildi.

Bugün öğleden sonra 42 turluk bir F2 yarışı daha yapılacak. O yarışa Theo Pourchaire ilk sıradan başlayacak. 

Race winner Liam Lawson, Hitech Grand Prix

Race winner Liam Lawson, Hitech Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

paylaşım
yorumlar
Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!

Önceki haber

Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

1s
2
Formula 1

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

32 dk
3
Formula 1

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

1s
4
Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

17s
5
Formula 1

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?

4s
Son Haberler
Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi
FIA F2

Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi

1s
Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!
FIA F2

Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!

4s
Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı
F1

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı

6s
Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş
FIA F2

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

21 May 2021
Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı
FIA F2

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

21 May 2021
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın! Monaco
FIA F2

Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş
FIA F2

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı Monaco
FIA F2

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

Çok Okunanlar Bugün

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''
Formula 1 Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

20-23 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

20-23 Mayıs Yarış Programı

Son Haberler

Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi
FIA F2 FIA F2

Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi

Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!
FIA F2 FIA F2

Monaco F2: Islak zeminde zafer Lawson'ın!

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı
Formula 1 Formula 1

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş
FIA F2 FIA F2

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.