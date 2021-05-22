Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi

F2'nin çaylak isimlerinden Lawson, bu sabah gerçekleştirilen yarışta ıslak ve kuru zeminde gösterdiği etkileyici sürüşle damalı bayrağı ilk sırada görmüş ve serideki 2. zaferini almıştı.

Yeni Zelandalı pilot, Rascasse virajında Oscar Piastri'yi geçerek liderliğe yükselmişti. Ardından yerini koruyarak serideki ikinci zaferini kazandı.

Ancak yarıştan sonra Hitech Grand Prix takımı inceleme altına alındı ve yarış startında hatalı gaz haritalaması kullanılarak teknik kuralların 3.6.5 maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldı.

Yapılan incelemenin ardından Lawson, yarış zaferini kaybederken galibiyet Dan Ticktum'a verildi. Oscar Piastri 2. sıraya yükselirken Juri Vips podyumun son basamağını kazanmış oldu.

Hakemlerin raporunda, "Tüm formasyon turu ve yarış startında araçlar 50 km/s hıza ulaşana kadar direksiyonda önceden belirlenmiş döner düğmedeki 1 numaralı gaz haritasını kullanılmalıdır. 7 numaralı araç, yarışın startında farklı bir gaz haritası kullandı."

"Olayın detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Hakemler, 7 numaralı aracın teknik kuralları ihlal ettiğini belirlediler ve 2. yarış sonuçlarından diskalifiye ettiler." sözlerine yer verildi.

Bugün öğleden sonra 42 turluk bir F2 yarışı daha yapılacak. O yarışa Theo Pourchaire ilk sıradan başlayacak.

Race winner Liam Lawson, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd