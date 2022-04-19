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Kaburgasında kırık bulunan Cem, Imola'da yarışamayacak

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, kaburgasındaki kırık nedeniyle bu hafta sonu yapılacak Imola yarışında yer alamayacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Kaburgasında kırık bulunan Cem, Imola'da yarışamayacak
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Bu yıl Formula 2 takımlarından Charouz Racing System ile anlaşan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışı Bahreyn'de umut verici bir performans sergilemişti.

Fakat sonrasında işler kendisi için pek iyi gitmedi. Cem, Suudi Arabistan'daki antrenman turlarında talihsiz bir kaza yaptı ve bariyerlere çarptı. Sonrasında hastaneye götürüldü ve geceyi hastanede geçirmesinin ardından hafta sonundan çekildi.

Cem, geçen hafta yapılan F2 testleri için Barselona'ya gitmişti fakat yaptığı kaza ve vücudundaki ağrılar nedeniyle testleri erken kapattı.

Tedavi için İstanbul'a dönen Cem'in kaburgasında kırık tespit edildi. Cem, bundan ötürü Imola yarışından yer alamayacak.

Cem, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı paylaştı: "Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu İmola’da yarışamayacağım."

"Üst üste şanssızlıklar yaşasak da hedeflerimi gerçekleştirmek için önümde uzun bir sezon var. Tamamen iyileşip en iyi şekilde Barcelona yarışlarına kaldığımız yerden devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkürler."
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