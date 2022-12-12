Iwasa, DAMS ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek

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Red Bull Junior ve Honda Formula Dream Project sürücüsü Iwasa, çaylak sezonunu iki galibiyet, iki pole pozisyonu ve dört podyum ile şampiyona beşincisi olarak kapatarak göz doldurmasının ardından koltuğunu korudu.

Iwasa'nın takım arkadaşı ise Formula 3'ten yükselen Arthur Leclerc olacak. Eski Prema sürücüsü geçen sezon şampiyonayı altıncı sırada tamamlamıştı.

Iwasa, "Çaylak sezonumdan gerçekten çok memnunum, yıl boyunca çok şey öğrendim ve takım olarak her yarışta kendimizi geliştirmeyi başardık."

"DAMS ile bir yıl daha devam etmek harika bir duygu, burada evimdeymiş gibi hissediyorum. Birlikte iyi çalışıyoruz, herkes daima hemfikirdi ve bu da birçok güçlü sonuç almamıza yardımcı oldu."

"Yeni sezona tanıdık bir ortamda girmek ve geçen sene tecrübe ettiğim pistlerde ikinci kez piste çıkacak olmak epey fayda sağlayacak."

"Hedefim 2023'te F2 şampiyonluğu için mücadele etmek. Bunu başarabilecek potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz bu kadar ileri bakmıyoruz, bunun yerine ilk yarışa kadar hazır olmaya odaklanıyoruz."

"DAMS'a bana inandıkları ve destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Takım sahibi Charles Pic, "Ayumu'nun 2022'deki performansından, özellikle de Paul Ricard ve Yas Marina'daki zaferlerinden hepimiz çok etkilendik, bu yüzden onu 2023'te de takımda tutmak istedik."

"Red Bull ve Honda ile ilişkilerimizi sürdürmek bizim için harika, onlar bizim yöntemlerimize güveniyor ve birlikte başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."

"Ayumu şampiyonluk için mücadele edebilecek potansiyele sahip olduğunu kanıtladı, sezonun ikinci yarısında önemli bir rakipti ve bu deneyimini 2023'te de kullanmasını umuyoruz.

"Güçlü bir sürücü kadrosuna sahibiz, iki sürücümüzün yıl boyunca birbirlerini daha iyi olmaya zorlayabileceklerini umuyoruz." dedi.

Honda ayrıca bir diğer genç sürücü Souta Arao'nun Hitech ile İngiltere'de GB3 serisinde yarışacağını duyurdu.