Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak
Sakatlığı nedeniyle Imola'da yarışamayacak olan Cem Bölükbaşı'nın yerini David Beckmann'ın alacağı duyuruldu.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, geçirdiği talihsiz kazalardan sonra kaburga kemiğinin kırıldığını ve bundan ötürü Imola'da yer alamayacağını belirtmişti.
Cem'in takımı Charouz Racing System, geçtiğimiz haftalarda sakatlığı nedeniyle Barselona'daki testlerden çekilen temsilcimizin yerine David Beckmann'ı çağırmıştı.
Başarılı testin ardından Charouz, Beckman'ın Imola yarışında da yine Cem'in yerini alacağını duyurdu.
Beckmann geçen yıl Formula 2'de hem Charouz hem de Campos için yarışmış ve iki kez podyuma çıkmıştı.
21 yaşındaki Alman pilot, aynı zamanda yıl boyunca 32 puan toplamış ve şampiyonayı 15. tamamlamışı.
David Beckmann, Charouz Racing System
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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