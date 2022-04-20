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FIA F2 / Imola Haberler

Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak

Sakatlığı nedeniyle Imola'da yarışamayacak olan Cem Bölükbaşı'nın yerini David Beckmann'ın alacağı duyuruldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak
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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, geçirdiği talihsiz kazalardan sonra kaburga kemiğinin kırıldığını ve bundan ötürü Imola'da yer alamayacağını belirtmişti. 

Cem'in takımı Charouz Racing System, geçtiğimiz haftalarda sakatlığı nedeniyle Barselona'daki testlerden çekilen temsilcimizin yerine David Beckmann'ı çağırmıştı.

Başarılı testin ardından Charouz, Beckman'ın Imola yarışında da yine Cem'in yerini alacağını duyurdu.

Beckmann geçen yıl Formula 2'de hem Charouz hem de Campos için yarışmış ve iki kez podyuma çıkmıştı. 

21 yaşındaki Alman pilot, aynı zamanda yıl boyunca 32 puan toplamış ve şampiyonayı 15. tamamlamışı.

David Beckmann, Charouz Racing System

David Beckmann, Charouz Racing System

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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