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FIA F2 / Son dakika

Ilott, 2021'de Formula 2'ye dönmeyecek

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Ilott, 2021'de Formula 2'ye dönmeyecek
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 2 pilotu Callum Ilott, son F2 testinde Charouz ile piste çıkmasına rağmen gelecek yıl seride yer almayacağını söyledi.

İngiliz pilot, bu sezon Formula 2'nin yıldızlarından bir tanesiydi ve sezonu Ferrari'nin bir başka genç sürücüsü Mick Schumacher'in gerisinde ikinci sırada bitirdi. Ilott, Schumacher kadar tutarlı değildi ve şampiyonluğu kaybetmesinin temel sebebi buydu.

Ilott'un gelecek yıl ne yapacağı bilinmiyor ancak Formula 1'de yarışması mümkün değil ve bundan ötürü Formula 2'ye geri dönebileceği söyleniyordu.

Ancak serinin web sitesine konuşan Ilott, 2021'de Formula 2'ye geri dönerek kanıtlayacağı hiçbir şey olmadığını ve bu yüzden Formula 2'ye dönmeyeceğini söyledi.

İngiliz sürücü, yedek pilotluk rolüyle F1'de olmayı bekliyor.

Ilott, "Bir açıdan tekrar [F2] yapmayı çok isterdim, ama ikinciyseniz, liderden sadece bir sıra geridesiniz ve birinciliği sadece 14 puanla kaçırdım."

"Nedenini her zaman söyleyebilirim, ancak mazeret sunmak istemiyorum. İlk üçte veya ilk ikideyseniz, o zaman kendinizi tekrar kanıtlamanız gerekmiyormuş gibi hissediyorum."

"Zirveye ulaşmak için çabalamalısınız ve yeni mücadelem bu olacak. Kolay olmayacak ama bunu yapmak için yeterli zamanım var."

"Büyük ihtimalle neredeyse tüm yarışlarda F1 padokunda olacağım, bu yüzden birisi hastaysa veya bir sakatlanmışsa hazır olacağım. Ama tabii ki kimsenin başına bir şey gelsin istemem." dedi.

Ilott, bu yılki en iyi yarışlarının Silverstone'daki yarışlar olduğunu söyledi.

“Benim için en öne çıkan iki an, Silverstone'daki yarışlardı."

"Bence pitten beşinciliğe yükselmek, neler yapabileceğimi ve sahip olduğum hızı gösterdiğim harika bir andı."

"Ertesi hafta geri gelip Feature yarışına hakim olmam da uzun süre hatırlayacağım bir şey."

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Seri FIA F2
Pilotlar Callum Ilott

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