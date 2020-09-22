HWA'dan ayrılan Alesi, Sochi'de Matsushita'nın yerini alacak

Alesi, Formula 2'de yarışmaya Trident takımı ile 2019 yılında başladı ve geçen yıl sadece 20 puan alarak, sezonu 15. sırada bitirdi.

Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yer alan 21 yaşındaki genç sürücü, Red Bull Ring'deki açılış yarışını altıncı sırada bitirerek sezona iyi başladı. Ancak o zamandan beri sadece bir kez ilk ona girebildi ve Barcelona'daki yarışta en hızlı turu attı. Buna rağmen şampiyonada, tecrübeli takım arkadaşı Artem Markelov'un önünde yer alıyor.

Fransız sürücü Alesi, artık MP Motorsport'ta Felipe Drugovich ile takım arkadaşı olacak. Bu, Matsushita'nın takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

Alesi, "MP ile çalışacak olmaktan ve Formula 2'de yeni bir maceraya atılmaktan çok memnunum. Heyecanlı ve son derece motiveyim. Bu yüzden, Sochi'yi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve araca binip, hemen başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Alesi, sezonu MP ile tamamlayacağını da doğruladı.

Öte yandan HWA'da Alesi'den boşalan koltuğa Formula 3 pilotu Jake Hughes geçecek.

Hughes, "Formula 2'deki ilk yarışlarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana bu şansı verdiği için BWT HWA Racelab'a çok teşekkür ederim."

"Formula 3 sezonu, 11 hafta içinde yapılan dokuz yarışın ardından bitti ve bu yüzden tamamen yarış ritmindeyim. Formula 3 araçlarından çok daha fazla güce sahip oldukları için önce bu araçlara alışmam gerekecek. Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.