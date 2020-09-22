Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Sochi / Son dakika

HWA'dan ayrılan Alesi, Sochi'de Matsushita'nın yerini alacak

paylaşım
yorumlar
HWA'dan ayrılan Alesi, Sochi'de Matsushita'nın yerini alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Giuliano Alesi, HWA Racelab ekibinden ayrılacak ve bu hafta sonu yapılacak Rusya yarışında MP Motorsport ekibinde Nobuharu Matsushita'nın yerini alacak

Alesi, Formula 2'de yarışmaya Trident takımı ile 2019 yılında başladı ve geçen yıl sadece 20 puan alarak, sezonu 15. sırada bitirdi.

Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yer alan 21 yaşındaki genç sürücü, Red Bull Ring'deki açılış yarışını altıncı sırada bitirerek sezona iyi başladı. Ancak o zamandan beri sadece bir kez ilk ona girebildi ve Barcelona'daki yarışta en hızlı turu attı. Buna rağmen şampiyonada, tecrübeli takım arkadaşı Artem Markelov'un önünde yer alıyor.

Fransız sürücü Alesi, artık MP Motorsport'ta Felipe Drugovich ile takım arkadaşı olacak. Bu, Matsushita'nın takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

Alesi, "MP ile çalışacak olmaktan ve Formula 2'de yeni bir maceraya atılmaktan çok memnunum. Heyecanlı ve son derece motiveyim. Bu yüzden, Sochi'yi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve araca binip, hemen başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Alesi, sezonu MP ile tamamlayacağını da doğruladı.

Öte yandan HWA'da Alesi'den boşalan koltuğa Formula 3 pilotu Jake Hughes geçecek.

Hughes, "Formula 2'deki ilk yarışlarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana bu şansı verdiği için BWT HWA Racelab'a çok teşekkür ederim."

"Formula 3 sezonu, 11 hafta içinde yapılan dokuz yarışın ardından bitti ve bu yüzden tamamen yarış ritmindeyim. Formula 3 araçlarından çok daha fazla güce sahip oldukları için önce bu araçlara alışmam gerekecek. Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"

Önceki haber

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Sochi
Pilotlar Giuliano Alesi , Jake Hughes , Nobuharu Matsushita
Takımlar HWA AG , MP Motorsport
Editör Charles Bradley

Çok Okunanlar Bugün

Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış

Binotto: "Takım patronu olarak yaptığım en büyük hata, bu aracın dizaynı oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Takım patronu olarak yaptığım en büyük hata, bu aracın dizaynı oldu"

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

Alonso, yıllar sonra Enstone'daki Renault F1 fabrikasına döndü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, yıllar sonra Enstone'daki Renault F1 fabrikasına döndü

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”

Jordan: "Wolff 'zirvedeyken' Mercedes'ten ayrılmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Wolff 'zirvedeyken' Mercedes'ten ayrılmalı"

Rusya GP için yağmur beklentisi yok
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP için yağmur beklentisi yok

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"

Son Haberler

HWA'dan ayrılan Alesi, Sochi'de Matsushita'nın yerini alacak
F2 FIA F2 / Son dakika

HWA'dan ayrılan Alesi, Sochi'de Matsushita'nın yerini alacak

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"

Vips, Sochi’de F2’de yarışmaya devam edecek, Super Formula’yı kaçıracak
F2 FIA F2 / Son dakika

Vips, Sochi’de F2’de yarışmaya devam edecek, Super Formula’yı kaçıracak

Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış

1s
2
Formula 1

Binotto: "Takım patronu olarak yaptığım en büyük hata, bu aracın dizaynı oldu"

3
Formula 1

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

4
Formula 1

Alonso, yıllar sonra Enstone'daki Renault F1 fabrikasına döndü

3s
5
Formula 1

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”

Son Haberler

HWA'dan ayrılan Alesi, Sochi'de Matsushita'nın yerini alacak
F2

HWA'dan ayrılan Alesi, Sochi'de Matsushita'nın yerini alacak

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"
F1

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"

Vips, Sochi’de F2’de yarışmaya devam edecek, Super Formula’yı kaçıracak
F2

Vips, Sochi’de F2’de yarışmaya devam edecek, Super Formula’yı kaçıracak

Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı
F2

Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!
F2

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.