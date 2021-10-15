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FIA F2 Haberler

HWA, 2021 sezonunun ardından Formula 2'den ayrılacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

HWA Racelab, 2021 sezonunun ardından FIA Formula 2 Şampiyonası'ndan çekileceğini açıkladı.

HWA, 2021 sezonunun ardından Formula 2'den ayrılacak

HWA, geçtiğimiz günlerde, 2021 sezonun ardından FIA Formula 3 Şampiyonası'ndan çekileceğini açıklamıştı. Yeni sezonda yerlerini Hollandalı Van Amersfoort Racing alacak.

Bugün bir açıklama yayınlayan HWA, GT ve dayanıklılık yarışlarında yaptıkları çalışmalara odaklanmak üzere, 2021 sezonun ardından Formula 2'den de ayrılacağını duyurdu.

HWA, Arden takımına verdiği teknik desteğin ardından geçen yıl, takımının yerini alarak Formula 2'ye geçmişti.

Takımın şimdiye kadarki en iyi sonucu, Sochi'de Jake Hughes'ın damalı bayrağı dördüncü olmasının ardından gelmişti.

Bu yıl puan almakta zorlanan HWA, geride kalan yarışların ardından şampiyonayı en arkalarda götürüyor.

Motorsport.com'a yapılan açıklamada, "HWA Racelab takımı, sezon sonunda bu iki serideki faaliyetlerini noktalayacak ve hem FIA Formula 3 hem de FIA Formula 2'den çekilecek."

"HWA AG bu kararı, mevcut iş planlaması ve bu stratejiyi sürdürebilmek adına gerekli kaynak tahsisini gerçekleştirmesinin ardından aldı."

“Motor sporları, HWA AG için son derece merkezi bir rol oynamaya devam edecek. HWA AG, Mercedes-AMG Customer Racing de dahil olmak üzere müşteriler için hizmet sağlamaya ve gelişim partneri  olarak GT ve dayanıklılık yarışlarına odaklanacak."

“Şirket, inovasyonu teşvik edip, fikirler üreteceği diğer projelerde de yer alacak."

"HWA Racelab ekibi, son birkaç yıldaki işbirlikleri için tüm partnerlerine ve destekçilerine, ayrıca takımlarda ve yarış serilerinde yer alan herkese teşekkür etmek istiyor. Burada, gelecekteki projelerde kullanacağımız çok fazla deneyim edindik." denildi.

F2, 2022'de HWA'da boşalan yere hangi takımın geçeceğini henüz açıklamadı.

Alessio Deledda, HWA Racelab, Jake Hughes, HWA Racelab

Alessio Deledda, HWA Racelab, Jake Hughes, HWA Racelab

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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