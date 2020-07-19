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FIA F2 / Hungaroring / Yarış raporu

Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!

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Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 11:15

Luca Ghiotto, Hungaroring'de gerçekleştirilen ikinci yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Islak ama kuruyan Hungaroring pistinde sürücülerin çoğu tek pit stoplu bir strateji tercih etti.

Ancak yarışı ikinci sırada götüren Luca Ghiotto ve Hitech GP, pit stop yapmadan damalı bayrağı görmeye çalıştılar.

Pit stop öncesi lider olan Callum Ilott, pit stopların ardından Ghiotto ile farkı hızla kapatmaya başladı ve son virajda ardına kadar geldi.

Ancak rakibine geçiş yapacak kadar mesafe yoktu. Ghiotto böylelikle pit stop yapmadan damalı bayrağı ilk sırada görmüş oldu.

Ilott ikinci pole hayal kırıklığı yaşarken, yarışın yıldızlarından olan Mick Schumacher, güçlü sürüşü sonrası bir kez daha üçüncü olarak podyuma çıktı.

Schumacher, ilk yarışın galibi ve takım arkadaşı Robert Shwartzman'ı pit stopların ardından pist üstünde geçti.

Shwartzman damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Nikita Mazepin beşinci, Louis Deletraz altıncı ve Jehan Daruvala yedinci oldu.

Son puan da Guanyu Zhou'ya gitti.

Hungaroring Formula 2 yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Puan
1 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 28 - 15
2 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 28 0.400 12
3 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 28 11.700 10
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 28 13.800 8
5 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 28 15.100 6
6 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 28 23.400 4
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 28 23.800 2
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 28 32.200 1
9 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 28 34.200  
10 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 28 39.200  
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Hungaroring
Alt-etkinlik Yarış 2
Pilotlar Luca Ghiotto
Editör Filip Cleeren

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