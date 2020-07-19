Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!

Islak ama kuruyan Hungaroring pistinde sürücülerin çoğu tek pit stoplu bir strateji tercih etti.

Ancak yarışı ikinci sırada götüren Luca Ghiotto ve Hitech GP, pit stop yapmadan damalı bayrağı görmeye çalıştılar.

Pit stop öncesi lider olan Callum Ilott, pit stopların ardından Ghiotto ile farkı hızla kapatmaya başladı ve son virajda ardına kadar geldi.

Ancak rakibine geçiş yapacak kadar mesafe yoktu. Ghiotto böylelikle pit stop yapmadan damalı bayrağı ilk sırada görmüş oldu.

Ilott ikinci pole hayal kırıklığı yaşarken, yarışın yıldızlarından olan Mick Schumacher, güçlü sürüşü sonrası bir kez daha üçüncü olarak podyuma çıktı.

Schumacher, ilk yarışın galibi ve takım arkadaşı Robert Shwartzman'ı pit stopların ardından pist üstünde geçti.

Shwartzman damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Nikita Mazepin beşinci, Louis Deletraz altıncı ve Jehan Daruvala yedinci oldu.

Son puan da Guanyu Zhou'ya gitti.

Hungaroring Formula 2 yarış sonucu: