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FIA F2 / Bahreyn Haberler

Hughes, Van Amersfoort Racing'le Formula 2'ye geçiyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Yeni FIA Formula 2 takımı Van Amersfoort Racing, 2022 sezonu için Jake Hughes ile anlaştı.

Hughes, Van Amersfoort Racing'le Formula 2'ye geçiyor

FIA Formula 2 Şampiyonası, Aralık ayında Van Amersfoort Racing'in 2022'den itibaren seride yer alacağını açıklamıştı.

Bu açıklama, Hollandalı ekibin Ekim ayında Formula 3'te yer almaya başlayacaklarını açıklamasından kısa bir süre sonra gelmiş oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Van Amersfoort, sezon sonu testlerinde çok sayıda sürücü denemesine rağmen henüz hiçbir isimle anlaşmamıştı.

Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan Van Amersfoort Racing, sezon sonu F2 testine katıldığı Jake Hughes'la kontrat imzaladığını duyurdu. 27 yaşındaki Britanyalı sürücü, 2020'nın sonunda HWA ile piste çıkmıştı. Bu takım kendisine 2021'in son bölümünde yeniden fırsat verdi.

Sezon sonu testinde HWA'nın yerini alan Van Amersfoort ile çalışan ve becerileriyle takımı memnun eden Hughes, yeni sezonda takımın ilk aracını sürecek.

Hughes yaptığı açıklamada, "2022'de VAR için yarışacağım için gerçekten heyecanlıyım."

"Abu Dabi'deki sezon sonu testinde, VAR'ın bu yeni mücadeleyi çok ciddiye aldığı benim için çok netti."

"Vizyon ve başarıya olan açlık açısından aynı çizgideyiz ve bu da atmosferi oldukça iyi hale getiriyor."

"Takıma, bana güvendikleri ve birlikte çalışma fırsatı verdikleri için çok minnettarım."

"F2 aracını sürmek inanılmaz ve bütün bir sezon boyunca yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Uzun ve zorlu bir yolculuk olacak ama Bahreyn'de yeni sezon başlayacağım için heyecanlıyım!" dedi.

Hughes, şimdiye kadar Formula 2'de sadece bir kez puan aldı.

Bundan önce Hughes, GP3 Serisinde ve FIA ​​​​F3'te dört sezon geçirdi. Bu süreçte altı yarış kazandı ve iki kez şampiyona yedincisi oldu. 

Hughes was a race-winner in F3 in 2020

Hughes was a race-winner in F3 in 2020

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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