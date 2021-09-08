Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak
FIA F2 / Monza Haberler

Hughes, Monza F2 yarışlarında Aitken'in yerini alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jake Hughes, bu hafta sonu Monza'da FIA Formula 2'ye geri dönecek ve eski takımı HWA Racelab ile yarışacak.

Hughes, Monza F2 yarışlarında Aitken'in yerini alacak

Geçen ay Spa 24 Saat yarışında Eau Rouge'da, birden fazla aracın karıştığı kazada köprücük kemiğini kıran ve omurgasında kırıklar oluşan Jack Aitken, bu hafta sonu yapılacak yarışta yer alamayacak ve bundan ötürü yerini Hughes alacak.

Hughes daha önce HWA Racelab'le F3'te yer almıştı. 2019'da bir galibiyet ve dört podyumla sezonu yedinci bitiren Hughes, 2020'yi iki galibiyet ve dört podyumla aynı pozisyonda bitirmişti.

Ayrıca 2020'de Sochi'deki Formula 2 yarışlarında katıldı ve daha önce hiç seride yarışmamış olmasına rağmen 12. olmayı başardı.

Hughes, "HWA RACELAB ile Monza'daki FIA F2 şampiyonası yarışı için yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum."

"Geçen yıl Sochi'de, takımla birlikte F2 aracındaki ilk deneyimimden gerçekten büyük keyif aldım ve bu hafta sonu geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"2020'de F3'te yarışırken, HWA RACELAB ekibiyle burada bir zafer kazanmayı başarmıştım. Bu yüzden hazırlık anlamında eksiklik yaşasam da bu hafta sonu yine iyi bir iş çıkaracağımıza eminim!"

Jake Hughes, BWT HWA Racelab

Jake Hughes, BWT HWA Racelab

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"HWA RACELAB'e bir kez daha bana olan güvenlerini gösterdikleri ve beni takıma dahil ettikleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Hughes, F3'ün Hungaroring ayağında Carlin adına yarıştı ve serinin Avusturya ayağında ise elinden sakatlanan Kaylen Frederick'in yerini aldı.

Ayrıca ROKiT Venturi Racing'in Formula E'deki yedek pilotu olurken, Mercedes'in F1 ve Formula E ekiplerinin simülatör sürücüsü olarak görev aldı.

Aitken bu ayın sonunda yarışlara geri dönmeyi umuyor fakat Williams'la tekrar ne zaman ilk antrenman seansına katılacağı henüz belli değil.

Monza yarışı öncesinde Oscar Piastri, Alpine F1 Akademisi pilotu Guanyu Zhou'nun sadece beş puan önünde lider durumda.

Monza yarışı, Temmuz ayındaki Britanya yarışından bu yana ilk F2 yarışı olacak.

paylaşım
yorumlar
Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak

Önceki haber

Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

12 s
2
Formula 1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

10 s
3
Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

14 s
4
Formula 1

Türkiye'nin kırmızı listede olması, F1'in "başını ağrıtmaya" devam ediyor

18 s
5
Formula 1

Horner: “Red Bull-Mercedes farkı şu an 0.1 saniye”

17 s
Son Haberler
Hughes, Monza F2 yarışlarında Aitken'in yerini alacak
FIA F2

Hughes, Monza F2 yarışlarında Aitken'in yerini alacak

0dk
Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak
FIA F2

Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak

1 Eyl 2021
Piastri, Alpine'in Macaristan'daki galibiyetinde küçük bir rol oynamaktan gururlu
F1

Piastri, Alpine'in Macaristan'daki galibiyetinde küçük bir rol oynamaktan gururlu

22 Ağu 2021
F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor
FIA F2

F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor

9 Ağu 2021
F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı
FIA F2

F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı

18 Tem 2021
Daha fazlası
Megan White
F3 Zandvoort: Hafta sonunun son yarışını Hauger kazandı Zandvoort
FIA F3

F3 Zandvoort: Hafta sonunun son yarışını Hauger kazandı

FIA F3 finali Amerika'dan Rusya'ya alındı
FIA F3

FIA F3 finali Amerika'dan Rusya'ya alındı

F3 Zandvoort: Martins kazandı, Hauger ve Doohan puansız ayrıldı! Zandvoort
FIA F3

F3 Zandvoort: Martins kazandı, Hauger ve Doohan puansız ayrıldı!

Çok Okunanlar Bugün

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

Türkiye'nin kırmızı listede olması, F1'in "başını ağrıtmaya" devam ediyor
Formula 1 Formula 1

Türkiye'nin kırmızı listede olması, F1'in "başını ağrıtmaya" devam ediyor

Horner: “Red Bull-Mercedes farkı şu an 0.1 saniye”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Red Bull-Mercedes farkı şu an 0.1 saniye”

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

Ferrari F1 Patronu: "Sürdürülebilir yakıtlara geçiş büyük bir olay"
Formula 1 Formula 1

Ferrari F1 Patronu: "Sürdürülebilir yakıtlara geçiş büyük bir olay"

Son Haberler

Hughes, Monza F2 yarışlarında Aitken'in yerini alacak
FIA F2 FIA F2

Hughes, Monza F2 yarışlarında Aitken'in yerini alacak

Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak
FIA F2 FIA F2

Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak

Piastri, Alpine'in Macaristan'daki galibiyetinde küçük bir rol oynamaktan gururlu
Formula 1 Formula 1

Piastri, Alpine'in Macaristan'daki galibiyetinde küçük bir rol oynamaktan gururlu

F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor
FIA F2 FIA F2

F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.