Hughes, Monza F2 yarışlarında Aitken'in yerini alacak

Geçen ay Spa 24 Saat yarışında Eau Rouge'da, birden fazla aracın karıştığı kazada köprücük kemiğini kıran ve omurgasında kırıklar oluşan Jack Aitken, bu hafta sonu yapılacak yarışta yer alamayacak ve bundan ötürü yerini Hughes alacak.

Hughes daha önce HWA Racelab'le F3'te yer almıştı. 2019'da bir galibiyet ve dört podyumla sezonu yedinci bitiren Hughes, 2020'yi iki galibiyet ve dört podyumla aynı pozisyonda bitirmişti.

Ayrıca 2020'de Sochi'deki Formula 2 yarışlarında katıldı ve daha önce hiç seride yarışmamış olmasına rağmen 12. olmayı başardı.

Hughes, "HWA RACELAB ile Monza'daki FIA F2 şampiyonası yarışı için yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum."

"Geçen yıl Sochi'de, takımla birlikte F2 aracındaki ilk deneyimimden gerçekten büyük keyif aldım ve bu hafta sonu geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"2020'de F3'te yarışırken, HWA RACELAB ekibiyle burada bir zafer kazanmayı başarmıştım. Bu yüzden hazırlık anlamında eksiklik yaşasam da bu hafta sonu yine iyi bir iş çıkaracağımıza eminim!"

Jake Hughes, BWT HWA Racelab Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"HWA RACELAB'e bir kez daha bana olan güvenlerini gösterdikleri ve beni takıma dahil ettikleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Hughes, F3'ün Hungaroring ayağında Carlin adına yarıştı ve serinin Avusturya ayağında ise elinden sakatlanan Kaylen Frederick'in yerini aldı.

Ayrıca ROKiT Venturi Racing'in Formula E'deki yedek pilotu olurken, Mercedes'in F1 ve Formula E ekiplerinin simülatör sürücüsü olarak görev aldı.

Aitken bu ayın sonunda yarışlara geri dönmeyi umuyor fakat Williams'la tekrar ne zaman ilk antrenman seansına katılacağı henüz belli değil.

Monza yarışı öncesinde Oscar Piastri, Alpine F1 Akademisi pilotu Guanyu Zhou'nun sadece beş puan önünde lider durumda.

Monza yarışı, Temmuz ayındaki Britanya yarışından bu yana ilk F2 yarışı olacak.