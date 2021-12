Hughes, Abu Dhabi'deki F2 sezon finalinde HWA ile yarışacak

Britanyalı sürücü, geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta koltuğunu, Formula 3'te mücadele eden Williams'ın genç yeteneği Logan Sargeant'a bırakmıştı.

Fakat bugün bir açıklama yayınlayan HWA, Hughes'ın bu hafta sonu yapılacak 2021 Formula 2 sezonunun final yarışında, direksiyona geri döneceğini duyurdu.

HWA bu yıl pek de iyi bir sezon geçiremedi ve en iyi sonucu, Hughes'ın Sochi'deki sprint yarışında aldığı dördüncülüktü.

2019'dan beri takımla bağlara sahip olan Hughes, takımın Formula 2 ve Formula 3'ten çekileceği göz önüne alındığında, duygusal bir hafta sonu bekliyor.

27 yaşındaki sürücü, "Bu hafta sonu yeniden HWA Racelab ile yarışacağım için gerçekten heyecanlıyım."

"Şampiyonada son kez yer aldıkları için takım adına duygusal bir hafta sonu olacak ve 2019'dan beri HWA ile hem F3 hem de F2'de yarıştıktan sonra onların ayrıldıklarını görmek üzücü olacak."

"Takımla sezonu olumlu bir şekilde bitirmeyi umuyorum. Şahsen Abu Dahbi'ye gelmekten her zaman büyük keyif aldım."

"Pistte yapılacak değişiklikler umarım yarışı daha heyecanlı hale getirecek ve hafta sonunu daha fazla puanla bitirebilirsek bizim için başarılı bir yarış olacak." dedi.

Jake Hughes, HWA Racelab on the podium with the trophy

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images