Honda: "Tsunoda, aldığı F2 galibiyeti ile ne kadar geliştiğini gösterdi"

Carlin pilotu Tsunoda, Silverstone'da Pazar günü yapılan sprint yarışında, liderlik için mücadele ettikleri sırasında çarpışan Prema takımı pilotları Robert Shwartzman ve Mick Schumacher'in olayından en çok yararlanan isim oldu.

Yarışta Prema ikilisinin hemen ardında yer alan Tsunoda, ilk yarışı altıncı bitirmesi nedeniyle ters gridde sprint yarışına üçüncü sırada başlamıştı.

Yamamoto, Red Bull Ring'de pole pozisyonu ve ikincilik almasına rağmen ilk 8 yarışı puan almadan kapatarak sezona olayı bir başlangıç yaptan Tsunoda'nın, en sonunda galibiyet alması ile sonuçlanan Silverstone hafta sonunda ele aldığı yaklaşımdan etkilendiğini söyledi.

Japon yönetici açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Yarış başladıktan hemen sonra, lastikleri korumaya başladığı sırada, ikinci sırada bulunan Mick Schumacher ile teması kaybetmemek için onunla rekabet içerisine girdi ve bunu, dördüncü sırada bulunan [Jack] Aitken'ı kendine yaklaştırmadan yapmayı başardı."

"Aitken geriye düştüğü anda o, Shwartzman ve Schumacher ile beraber ilk üç sıra için mücadeleye girdi, kendi temposunu yaratmaya başlamıştı. Ondan sonra da ilk iki sıra için mücadele etmek yerine, sabırlı bir şekilde öndekilerin mücadelesini izledi."

"Durumu mükemmel bir şekilde benimsedi ve ne kadar geliştiğini gösterdi."

Yuki Tsunoda, Carlin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tsunoda, aldığı galibiyet ile beraber şampiyonada altıncılığa yükseldi ve bu da, Red Bull motor sporları patronu Helmut Marko'nun kendisine sene başında koyduğu hedeften sadece iki sıra geride.

Yamamoto şunları ekledi: "O [Tsunoda], kendi hızını ve yeteneğini sezon başından beri gösterdi. Ancak fazla deneyimi olmadığı için, bazen diğer araçlar ile temas etti."

"Bana göre her geçen yarışta bir şeyler öğreniyor ve bence artık bir yarış sırasında diğer araçları takip ederken dikkatli olma konusundaki cesarete sahip. Geleceği merakla bekliyorum, bence bu galibiyet ile beraber kabuğunu kırdı."

Aldığı galibiyet sonrasında yapılan basın toplantısı sırasında Tsunoda, sezonun başında diğer araçlar ile kazaya karışma eğilimi hakkında bir şaka yaptı ve eğer galibiyet için mücadele etmek istiyorsa, sıralama temposunu geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Öncelikle, bence sezonun başında, yarış sonuna kadar ön kanadımı kırmamakta zorlandım!" diyen Tsunoda ekledi: "Bu durum göz önüne alınınca geçen haftaya göre büyük bir adım attım ve ön kanadımı kırmadım."

"Yarış tempomuz, özellikle geçen haftaki ilk yarışa göre, lastikleri yönetmek açısından daha iyiydi ve dokuzunculuktan üçüncülüğe yükseldik. Bu hafta sonunda ise 10. sırada altıncılığa yükseldik, her zaman sıra kazanmayı başardık. Çok iyi bir stratejiye ve iyi bir araca sahibiz."

"Yarışları bizim için daha kolay yapmak ve podyumları almakta bize yardımcı olması için sıralama tempomuzu artırmamız gerekiyor. Ancak hâlâ geliştirmemiz gereken çok şey var, ancak Carlin ve ben gerçekten çok iyi bir adım attık."