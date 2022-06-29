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FIA F2 / Silverstone Haberler

Hitech, ırkçı söylemine rağmen Vips ile yarışmaya devam edecek

Juri Vips, Red Bull'un kendisiyle yollarını ayırmasına rağmen 2022 sezonunun kalanında Hitech ile Formula 2'de yarışmayı sürdürecek.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Hitech, ırkçı söylemine rağmen Vips ile yarışmaya devam edecek
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Juri Vips, geçen hafta bir Twitch yayını esnasında ırkçı söylemde bulunmuştu. Vips, o sözleri sarf ettiğinde birkaç kişiyle Call of Duty oynuyordu. 

Fakat video sosyal medyaya düştükten sonra motor sporları dünyasında büyük tepki gördü. Red Bull başlangıçta kontratını dondursa da sonrasında kendisini hem test hem de yedek pilot görevlerinden aldı.

Ayrıca Vips'in F2 takımı Hitech GP de Estonyalı sürücünün sözlerinden memnun değildi ve bu konuda harekete geçeceklerini duyurdu.

İlk başta Vips'in sezonu bitmiş gibi görünüyordu fakat gerçek öyle olmadı çünkü Hitech, Vips ile devam etme kararı aldı ve böylelikle yılın kalanında takım için yarışmayı sürdürecek.

Bu yıl üç podyum ve iki pole pozisyonu alan Vips, şampiyonada yedinci sırada yer alıyor. Takım patronu Oliver Oakes, Vips'e ikinci bir şans vermenin doğru karar olduğunu söyledi.

Oakes, "Juri'nin F2 sezonunun geri kalanında Hitech'teki koltuğunu korumasına karar verdim."

"Bu ciddi şekilde tartıştığımız bir karar. Sezonu Hitech'te bitirmesine izin vermek, eylemleriyle ne amaçla burada olduğunu göstermesi için fırsat olacak."

"Kullandığı dili kabul edilemez bulduğumu açıkça belirttim fakat durumu telafi etmesi için ona bir şans vermeyi seçtim." dedi.

Formula 2 organizasyonu ise kararı şaşkınlıkla karşıladı.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Formula 2, Juri Vips ile yaşanan son olayın ardından, ırkçı veya ayrımcı dil kullanımının hiçbir ortamda tolere edilemeyeceğini tekrarlamak istiyor."

"Hitech Grand Prix'nin almış olduğu karar şaşırtıcı ve bizim olacağımız karar bu değil. Bu tür davranışların uygun şekilde ele alındığından emin olmak için durumu yakından takip ediyoruz." denildi.

Juri Vips, Hitech GP

Juri Vips, Hitech GP

Photo by: Red Bull Content Pool

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