Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti

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Hitech'in FIA Formula 2 ve Formula 3 takımına, 2016 yılından beri Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin'in sahibi olduğu Uralkali firması sponsorluk yapıyordu.

Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından geçen hafta Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinde Uralkali logoları olmadan sürüş yaptılar.

Salı günü bir açıklama yayınlayan Hitech, Uralkali'nin kontratının feshedildiğini doğruladı.

Takım tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hitech Grand Prix, Uralkali'nin sponsorluk anlaşmasını hemen feshetmeyi seçti."

"Hitech Grand Prix, motor sporları dünyasının geri kalanı gibi, Ukrayna'nın işgali karşısında şok ve üzüntü içinde. Bundan ötürü devam eden savaşın hızlı ve barışçıl şekilde sona ermesini diliyor."

Uralkali, Mazepin'in 2016 yılında FIA Avrupa Formula 3 Şampiyonası'nda Silverstone merkezli ekibin partneri olmasından bu yana Hitech'i destekliyordu. Taraflar arasındaki ortaklık, Mazepin'in takıma katılmasının ardından 2020'de F2 için genişletilmişti.

Mazepin, geçen hafta Haas'ın kontratını feshetmesinin ardından koltuksuz kaldı. Ayrıca Haas da Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti.