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FIA F2 / Son dakika

Hitech 2020’de F2’ye katılıyor, grid 22 araca yükseliyor

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Hitech 2020’de F2’ye katılıyor, grid 22 araca yükseliyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Oca 2020 11:45

Alt serilerde mücadele eden Hitech, bu sezon Formula 2’de de yarışacak.

Hitech’in F2’ye gireceği söylentileri, geçen sezonun son ayağı Abu Dhabi’de ortaya çıkmıştı ve F2 organizasyonu, takımın seriye katılmasına izin verdi.

Hitech henüz sürücülerini açıklamadı, ancak eski ART sürücüsü Nikita Mazepin’in takıma katılması bekleniyor.

Çıkan söylentilerden sonra McLaren test ve gelişim sürücüsü Sergio Sette Camara ikinci koltuğun favorisi olarak görülüyordu, ancak şimdi ise eski Virtuosi sürücüsü Luca Ghiotto’nun bu koltuk için bir başka seçenek olarak ortaya çıktı.

Ghiotto, geçen senenin sonunda F2’den ayrılıp R-Motorsport’un GT kadrosuna katılmıştı. Ancak son iddialar, F2’ye geri döneceği yönünde.

Hitech patronu Ollie Oakes, “2020’de F2’ye gelecek olan yeni 18 inç lastikler ve bazı araç güncellemeleri ile beraber, 2020’nin sonu yerine bu sezon seriye girmemiz kaçınılmazdı. 2020 sonunda girseydik, öğrenme sürecinin bir sene gerisinde kalacaktık.”

“Elbette gride bu kadar geç katılmamız, bu düşünceye biraz karşı. Ancak Hitech olarak zorlukları severiz!”

“F2’de bazı köklü takımlara karşı yarışmanın büyük bir mücadele olacağını biliyoruz. Ancak grubumuz ve ben, Mart ayındaki Bahreyn yarışı için çok heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.

F2 CEO’su Bruno Michel ise, “Hitech’i 2020 F2 gridinde ağırlamaktan çok memnunum.”

“Daha önce de belirtildiği gibi, birçok takım sürekli olarak serimize ilgi gösteriyor.”

“Bugünün sürücü pazarı, Hitech’in uzmanlığıyla birleşince takımın gride eklenişi mümkün oldu.”

“Hitech Grand Prix, 2019’da güçlü bir Formula 3 sezonu geçirdi ve geç katılmalarına rağmen diğer takımlara karşı savaşmak için Formula 2’ye hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceklerini biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hitech, yeni FIA Formula 3 şampiyonasına geçiş yapmadan önce Avrupa Formula 3 şampiyonasında da başarılar yakalamıştı.

Takım, geçtiğimiz sezon Red Bull’un genç sürücüsü Juri Vips’i F3’te dördüncülüğe taşımıştı. İlk üçte ise Prema sürücüleri yer almıştı.

Takım ayrıca W Series araçlarını da yönetiyor ve Asya F3’te mücadele ediyor.

Formula 2 testleri 1-3 Mart tarihlerinde Bahreyn’de gerçekleştirilecek.

Hitech’in seriye katılımı ile birlikte gridde 11 takım-22 araç olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Takımlar Hitech Racing
Editör Jack Benyon

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