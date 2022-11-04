Hauger, 2023 F2 sezonu için MP Motorsport ile anlaştı

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Norveçli pilot, Felipe Drugovich'i bu yıl şampiyonluğa taşıyan ve şu anda ART Grand Prix ile takımlar şampiyonluğu için çekişen MP Motorsport'a katılacak.

Hauger, 2022 sezonunun sonunda Yas Marina'da gerçekleştirilecek üç günlük sezon sonu testinde MP ile piste çıkacak.

Mevcut sezonu iki galibiyet ve dört podyumla 11. sırada götüren Red Bull pilotu şunları söyledi: "FIA Formula 2 Şampiyonası'ndaki bir başka sezon adına MP Motorsport'a katılacağım için gerçekten heyecanlıyım."

"MP, sezonun her yarışında tutarlı şekilde hızlı bir araç üreterek bu sezonun öne çıkan ekibi oldu."

"Bunun farkındaydık ve anlaşmayı gerçekleştirebilmiş olmamız harika bir haber."

"Abu Dhabi testinden itibaren takımla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

2021 F3 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hauger, 2020'de F3'e geçmeden önce İtalya F4'ü domine etti ve 12 galibiyet, 16 podyum ve beş pole pozisyonuyla 2019 şampiyonluğunu kazandı. Aynı yıl Almanya F4'ü de ikinci sırada tamamladı.

Ayrıca 2018'de Britanya F4'te dört galibiyet, 10 podyum ve iki pole pozisyonu ile dördüncü oldu.

Prema'daki koltuğunu, bu yıl F3'ü üçüncü sırada tamamlayan Ollie Bearman'a bırakması muhtemel.

Bearman'ın koltuğu henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, anlaşmayı tamamlamaya yakın olduğu söyleniyor.

Dennis Hauger, Prema Racing Photo by: Red Bull Content Pool