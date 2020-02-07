Ghiotto, Hitech ile F2’ye dönüyor

Hitech, 21 Ocak’ta yapılan açıklamayla beraber Formula 2 gridine katılan 11. takım olmuştu.

24 yaşındaki Ghiotto, Virtuosi Racing ile mücadele ettiği 2019 F2 sezonunu üçüncü sırada tamamlamış ve sene sonunda, GT yarışlarında mücadele etmek için R-Motorsport Aston Martin ile anlaşma imzalamıştı.

Ancak Ghiotto, McLaren test ve gelişim sürücüsü Sergio Sette Camara’ya gideceği konuşulan koltuğun sahibi oldu.

Ghiotto, “Gittikçe yaklaşan FIA F2 Şampiyonası’nda mücadele etmeye hazırım ve birkaç içinde direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum.”

“Bana verdikleri bu fırsat için Hitech’e teşekkür ediyorum. Takımla beraber güçlü bir sezon geçirmeyi hedefliyorum.” ifadelerini kullandı.

Babası, Hitech’in sahiplerinden biri olan Mazepin ise 2018’de GP3 ikincisi olduktan sonra geçtiğimiz sene ART ile F2’de yarıştı. Takım arkadaşı Nyck de Vries şampiyon olurken, Rus sürücü 18. olabildi ve en iyi sonucu 8.’likti.

Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nikita Mazepin, ART Grand Prix Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

2020 F2 gridi: