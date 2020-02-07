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FIA F2 / Son dakika

Ghiotto, Hitech ile F2’ye dönüyor

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Ghiotto, Hitech ile F2’ye dönüyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Şub 2020 15:02

Geçtiğimiz senenin sonunda Formula 2’den ayrıldığını açıklayan Luca Ghiotto, seriye yeni katılan Hitech Grand Prix ile seriye geri dönecek ve Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olacak.

Hitech, 21 Ocak’ta yapılan açıklamayla beraber Formula 2 gridine katılan 11. takım olmuştu.

24 yaşındaki Ghiotto, Virtuosi Racing ile mücadele ettiği 2019 F2 sezonunu üçüncü sırada tamamlamış ve sene sonunda, GT yarışlarında mücadele etmek için R-Motorsport Aston Martin ile anlaşma imzalamıştı.

Ancak Ghiotto, McLaren test ve gelişim sürücüsü Sergio Sette Camara’ya gideceği konuşulan koltuğun sahibi oldu.

Ghiotto, “Gittikçe yaklaşan FIA F2 Şampiyonası’nda mücadele etmeye hazırım ve birkaç içinde direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum.”

“Bana verdikleri bu fırsat için Hitech’e teşekkür ediyorum. Takımla beraber güçlü bir sezon geçirmeyi hedefliyorum.” ifadelerini kullandı.

Babası, Hitech’in sahiplerinden biri olan Mazepin ise 2018’de GP3 ikincisi olduktan sonra geçtiğimiz sene ART ile F2’de yarıştı. Takım arkadaşı Nyck de Vries şampiyon olurken, Rus sürücü 18. olabildi ve en iyi sonucu 8.’likti.

Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nikita Mazepin, ART Grand Prix

Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nikita Mazepin, ART Grand Prix

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

2020 F2 gridi:

Takım Sürücü
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

Açıklanmadı
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guan Yu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich

Açıklanmadı
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
Hitech GP

Italy Luca Ghiotto
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Luca Ghiotto , Nikita Mazepin
Takımlar Hitech Racing
Editör Jack Benyon

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