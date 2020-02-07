Ghiotto, Hitech ile F2’ye dönüyor
Geçtiğimiz senenin sonunda Formula 2’den ayrıldığını açıklayan Luca Ghiotto, seriye yeni katılan Hitech Grand Prix ile seriye geri dönecek ve Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olacak.
Hitech, 21 Ocak’ta yapılan açıklamayla beraber Formula 2 gridine katılan 11. takım olmuştu.
24 yaşındaki Ghiotto, Virtuosi Racing ile mücadele ettiği 2019 F2 sezonunu üçüncü sırada tamamlamış ve sene sonunda, GT yarışlarında mücadele etmek için R-Motorsport Aston Martin ile anlaşma imzalamıştı.
Ancak Ghiotto, McLaren test ve gelişim sürücüsü Sergio Sette Camara’ya gideceği konuşulan koltuğun sahibi oldu.
Ghiotto, “Gittikçe yaklaşan FIA F2 Şampiyonası’nda mücadele etmeye hazırım ve birkaç içinde direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum.”
“Bana verdikleri bu fırsat için Hitech’e teşekkür ediyorum. Takımla beraber güçlü bir sezon geçirmeyi hedefliyorum.” ifadelerini kullandı.
Babası, Hitech’in sahiplerinden biri olan Mazepin ise 2018’de GP3 ikincisi olduktan sonra geçtiğimiz sene ART ile F2’de yarıştı. Takım arkadaşı Nyck de Vries şampiyon olurken, Rus sürücü 18. olabildi ve en iyi sonucu 8.’likti.
Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nikita Mazepin, ART Grand Prix
Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images
2020 F2 gridi:
|Takım
|Sürücü
|Carlin
|
Açıklanmadı
|ART Grand Prix
|
Marcus Armstrong
|UNI-Virtuosi
|
Callum Ilott
Guan Yu Zhou
|DAMS
|
Dan Ticktum
Sean Gelael
|Prema Racing
|
Mick Schumacher
Robert Shwartzman
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|
Açıklanmadı
|HWA
|
Artem Markelov
Giuliano Alesi
|Hitech GP
|
Luca Ghiotto
Önceki haber
Aitken, Renault'daki görevinden ayrıldı
Sonraki haber
FIA, Hubert'in hayatını kaybettiği F2 kazası raporunu açıkladı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2
|Pilotlar
|Luca Ghiotto , Nikita Mazepin
|Takımlar
|Hitech Racing
|Editör
|Jack Benyon
Ghiotto, Hitech ile F2’ye dönüyor
FIA F2 Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler