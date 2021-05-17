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FIA F2 / Monaco Haberler

Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Richard Verschoor, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako yarışında MP Motorsport ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek.

Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek

Hollandalı pilot, sezonun ilk yarış hafta sonunda MP Motorsport adına yarışmış ve iyi bir performans sergilemişti. Ancak takımda kalması için daha fazla kaynağa ihtiyacı vardı ve bu yüzden geleceği belirsizdi.

MP Motorsport, Mart ayındaki Bahreyn yarışından önce Verschoor'un anlaşmasının sadece bu yarışı kapsadığını doğrulamıştı.

Şimdi takımda kalması için yeterli kaynağı bulmuşa benziyor. Sosyal medyadan açıklama yapan Verschoor, bu hafta sonu yapılacak Monako yarışında gridde yer alacağını doğruladı.

Verschoor, Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Monako'da tekrar piste çıkacağım için çok heyecanlıyım."

"Bunun gerçekleşmesini sağlayan sadık ve yeni partnerlerime çok minnettarım. Son birkaç hafta içinde çok zorladım ve tam sezon yarışabilmek adına biraz daha fazla para ödediğim için mutluyum."

"Kesinlikle biraz daha yardıma ihtiyacım var, fakat 'asla pes etme' sloganım bir kez daha doğruluğunu kanıtladı. Monako caddelerinde, aracın limitlerini zorlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Geçen sezon Formula 3'te yarışan Verschoor, Bahreyn'deki yarışların ardından şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

 

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Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Pilotlar Richard Verschoor
Editör Tom Howard

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