Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Bahreyn / Son dakika

Gelael, Bahreyn ile F2'de dönüyor

paylaşım
yorumlar
Gelael, Bahreyn ile F2'de dönüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sean Gelael, Ağustos ayındaki Barcelona turunda yaşadığı sakatlığın ardından Bahreyn ile Formula 2'ye dönecek.

Endonezyalı pilot, Barcelona'daki yarışın son turunu tamamlayamamış ve araçtan tıbbi ekibin yardımıyla çıkarılmıştı. Ardından da hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde Gelael'in bir bordürde 45G kuvvete maruz kaldığı ve omurgasında kırık oluştuğu ortaya çıktı.

Red Bull'un genç sürücüsü Juri Vips, Spa-Francorchamps'tan itibaren Monza, Mugello ve Sochi gibi yarışlara Endonezyalı sürücünün yerini ald. Vips, Mugello'da 16 puan almayı başardı ve kazanan Christian Lundgaard ve Louis Deletraz'ın ardından podyuma çıktı.

Gelael, şimdi F2'nin Bahreyn'de düzenleyeceği son iki yarışla mücadeleye geri dönecek ve yine DAMS takımıyla yarışacak.

Bahreyn için yayınlanan F2 katılımcı listesinde Theo Pourchaire'nin HWA ekibiyle yarışacağı doğrulandı. Pourchaire, ilk Formula 3 sezonunu ART ile ikinci olarak bitirdi ve seriyi şampiyon olarak tamamlayan Oscar Piastri'den sadece üç puan uzaktaydı.

HWA, sezona Giuliano Alesi ile başlasa da, Fransız sürücü kısa bir süre önce Nobuharu Matsushita'nın MP Motorsport'taki yerine geçti.

 
Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Önceki haber

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn
Pilotlar Sean Gelael
Takımlar DAMS
Editör Jake Boxall-Legge

Çok Okunanlar Bugün

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Son Haberler

Gelael, Bahreyn ile F2'de dönüyor
F2 FIA F2 / Son dakika

Gelael, Bahreyn ile F2'de dönüyor

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
F2 FIA F2 / Son dakika

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"
F2 FIA F2 / Son dakika

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

17s
2
Formula 1

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

15s
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
World Superbike

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

16s
5
FIA F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

1g

Son Haberler

Gelael, Bahreyn ile F2'de dönüyor
F2

Gelael, Bahreyn ile F2'de dönüyor

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
F2

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"
F2

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir
F2

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.