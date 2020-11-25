Gelael, Bahreyn ile F2'de dönüyor

Endonezyalı pilot, Barcelona'daki yarışın son turunu tamamlayamamış ve araçtan tıbbi ekibin yardımıyla çıkarılmıştı. Ardından da hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde Gelael'in bir bordürde 45G kuvvete maruz kaldığı ve omurgasında kırık oluştuğu ortaya çıktı.

Red Bull'un genç sürücüsü Juri Vips, Spa-Francorchamps'tan itibaren Monza, Mugello ve Sochi gibi yarışlara Endonezyalı sürücünün yerini ald. Vips, Mugello'da 16 puan almayı başardı ve kazanan Christian Lundgaard ve Louis Deletraz'ın ardından podyuma çıktı.

Gelael, şimdi F2'nin Bahreyn'de düzenleyeceği son iki yarışla mücadeleye geri dönecek ve yine DAMS takımıyla yarışacak.

Bahreyn için yayınlanan F2 katılımcı listesinde Theo Pourchaire'nin HWA ekibiyle yarışacağı doğrulandı. Pourchaire, ilk Formula 3 sezonunu ART ile ikinci olarak bitirdi ve seriyi şampiyon olarak tamamlayan Oscar Piastri'den sadece üç puan uzaktaydı.

HWA, sezona Giuliano Alesi ile başlasa da, Fransız sürücü kısa bir süre önce Nobuharu Matsushita'nın MP Motorsport'taki yerine geçti.