Galeri: F2’nin 18 inç lastik dönemi Bahreyn’de başladı

Pazar sabahı gerçekleştirilen ilk seansta, 2021'de Formula 1'de de kullanılacak olan yeni 18 inç lastikler ilk kez kullanıldı ve 2020 sezonu öncesinde nasıl çalıştıklarına dair testler yapıldı.

Yeni sezon için Charouz takımına katılan Louis Deletraz, 1:45.583'lük derecesiyle MP Motorsport'a geçiş yapan eski Carlin sürücüsü Nobuharu Matsushita'nın 0.025 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Üçüncü en hızlı dereceyi Red Bull'un yeni yeteneği Jehan Daruvala yaparken, onu da Pedro Piquet ve Felipe Drugovich takip ediyor.

DAMS'ten Sean Gelael ile Dan Ticktum ilk altıyı tamamlarken, ART Grand Prix'de Christian Lundgaard'ın yerine testlere katılan Sergey Sirotkin yedinci sırada yer alıyor.

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