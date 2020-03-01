Galeri: F2’nin 18 inç lastik dönemi Bahreyn’de başladı
Formula 2 sezon öncesi testleri, pazar günü Bahreyn’de başladı ve serinin yeni 18 inçlik Pirelli lastikleri görücüye çıktı.
Pazar sabahı gerçekleştirilen ilk seansta, 2021'de Formula 1'de de kullanılacak olan yeni 18 inç lastikler ilk kez kullanıldı ve 2020 sezonu öncesinde nasıl çalıştıklarına dair testler yapıldı.
Yeni sezon için Charouz takımına katılan Louis Deletraz, 1:45.583'lük derecesiyle MP Motorsport'a geçiş yapan eski Carlin sürücüsü Nobuharu Matsushita'nın 0.025 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Üçüncü en hızlı dereceyi Red Bull'un yeni yeteneği Jehan Daruvala yaparken, onu da Pedro Piquet ve Felipe Drugovich takip ediyor.
DAMS'ten Sean Gelael ile Dan Ticktum ilk altıyı tamamlarken, ART Grand Prix'de Christian Lundgaard'ın yerine testlere katılan Sergey Sirotkin yedinci sırada yer alıyor.
Galeri:
Sean Gelael, DAMS
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Robert Shwartzman, Prema Racing
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Marcus Armstrong, ART Grand Prix
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Jehan Daruvala, Carlin
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Marino Sato, Trident
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Guilherme Samaia, Campos Racing
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Pedro Piquet, Charouz Racing System
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Mick Schumacher, Prema Racing
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Felipe Drugovich, MP Motorsport
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Yuki Tsunoda, Carlin
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Jack Aitken, Campos Racing
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Sergey Sirotkin, ART Grand Prix
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Roy Nissany, Trident
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Artem Markelov, BWT HWA Racelab
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Dan Ticktum, DAMS
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Louis Deletraz, Charouz Racing System
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Test 1 - Bahreyn
Galeri: F2’nin 18 inç lastik dönemi Bahreyn’de başladı
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