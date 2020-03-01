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FIA F2 / Test 1 - Bahreyn / En iyiler listesi

Galeri: F2’nin 18 inç lastik dönemi Bahreyn’de başladı

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Galeri: F2’nin 18 inç lastik dönemi Bahreyn’de başladı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Mar 2020 15:25

Formula 2 sezon öncesi testleri, pazar günü Bahreyn’de başladı ve serinin yeni 18 inçlik Pirelli lastikleri görücüye çıktı.

Pazar sabahı gerçekleştirilen ilk seansta, 2021'de Formula 1'de de kullanılacak olan yeni 18 inç lastikler ilk kez kullanıldı ve 2020 sezonu öncesinde nasıl çalıştıklarına dair testler yapıldı.

Yeni sezon için Charouz takımına katılan Louis Deletraz, 1:45.583'lük derecesiyle MP Motorsport'a geçiş yapan eski Carlin sürücüsü Nobuharu Matsushita'nın 0.025 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Üçüncü en hızlı dereceyi Red Bull'un yeni yeteneği Jehan Daruvala yaparken, onu da Pedro Piquet ve Felipe Drugovich takip ediyor.

DAMS'ten Sean Gelael ile Dan Ticktum ilk altıyı tamamlarken, ART Grand Prix'de Christian Lundgaard'ın yerine testlere katılan Sergey Sirotkin yedinci sırada yer alıyor.

Galeri:

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Liste

Sean Gelael, DAMS

Sean Gelael, DAMS
1/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Robert Shwartzman, Prema Racing

Robert Shwartzman, Prema Racing
2/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Marcus Armstrong, ART Grand Prix

Marcus Armstrong, ART Grand Prix
3/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Jehan Daruvala, Carlin

Jehan Daruvala, Carlin
4/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Marino Sato, Trident

Marino Sato, Trident
5/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab

Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab
6/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Guilherme Samaia, Campos Racing

Guilherme Samaia, Campos Racing
7/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi
8/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix
9/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Pedro Piquet, Charouz Racing System

Pedro Piquet, Charouz Racing System
10/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
11/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Felipe Drugovich, MP Motorsport
12/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin
13/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Jack Aitken, Campos Racing

Jack Aitken, Campos Racing
14/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Sergey Sirotkin, ART Grand Prix

Sergey Sirotkin, ART Grand Prix
15/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Roy Nissany, Trident

Roy Nissany, Trident
16/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Artem Markelov, BWT HWA Racelab

Artem Markelov, BWT HWA Racelab
17/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Dan Ticktum, DAMS

Dan Ticktum, DAMS
18/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Louis Deletraz, Charouz Racing System

Louis Deletraz, Charouz Racing System
19/19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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