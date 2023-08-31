Formula 2, yeni nesil aracının örtüsünü kaldırdı

F2 organizatörleri, 2024, 2025 ve 2026 sezonlarında kullanılacak olan yeni aracın güvenlik ve sürüş açısından bir F1 aracına epey yakın olduğunu söylüyor.

Gücünü 3.4 litrelik turbo şarjlı Mecachrome motorundan alan araç, FIA'nın 2024 güvenlik şartnamesine uygun olacak.

Dahası, aracın kadın yarışçılar da dahil olmak üzere çeşitliliği arttırmak için daha geniş bir sürücü yelpazesine uyum sağlamasını umuyor.

Bir süredir gelişimi devam eden araç, Temmuz ayında İtalya'daki Varano pistinde eski F2 pilotu Tatiana Calderon ile başarılı bir deneme sürüşünden geçti.

Geliştirme programı, aralarında 2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich'in de bulunduğu çok sayıda sürücünün katılımıyla yılın geri kalanında da devam edecek.

İlk araç yılbaşı öncesi takımlara teslim edilecek, ikinci aracın teslimi ise Ocak ayının ortalarına doğru gerçekleşecek.

Sezon öncesi ilk resmi testten önce takımlarla bir deneme sürüşü yapılacak, bu testte takım başına bir araç kullanılacak.

Current F2 cars will be upgraded for next year Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

F2 CEO'su Bruno Michel, "Önümüzdeki üç yıl boyunca kullanılacak olan yeni F2 aracımızı sunmaktan gurur duyuyorum."

"FIA ile birlikte, genç sürücüleri F1'e hazırlayacak, taraftarların F2'den beklediği gibi harika yarışlar ve çok sayıda geçiş fırsatı sunmaya devam edecek güçlü, zorlu ve güvenli bir araç tasarladık."

"Araç, FIA'nın direksiyon hakimiyetine ilişkin değerlendirmeleri dikkate alınarak her tür sürücüye uyacak şekilde tasarlandı."

"Bu, aracımızın sürülebilirliğini ve konforunu arttırarak sporumuzu daha kapsayıcı hale getirmenin anahtarıdır."

"Ana odak noktalarımızdan biri maliyet kontrolü olmaya devam ediyor, dolayısıyla aynı motoru ve şanzımanı muhafaza ettik, önceki araçtan taşınan pek çok parça mevcut."

"Bu aracın güvenli, güvenilir ve sürücülerimizi F1'e hazırlayacak en iyi yarış makinesi olmasında kilit rol oynayan ortaklarımız Aramco, Pirelli, Dallara ve Mecachrome'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

F2 2024 Car Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Yeni F2 aracı hidrolik direksiyona sahip olmayacak, bunun yerine FIA'nın F4'ten itibaren tek koltuklu serilerin tamamında aynı direksiyon ağırlığını uygulama hedefinin bir parçası olarak direksiyonun mevcut ağırlığını ve geometrisini değiştirmeyi tercih edecek.

FIA sportif başkan yardımcısı Robert Reid, "Yeni nesil F2 aracının piyasaya sürülmesi, şampiyona için heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor."

"FIA, F2 ve ortakları tarafından yakın mücadele, en son güvenlik teknolojileri, daha fazla çevresel sürdürülebilirlik ve sürücüler için her zamankinden daha iyi sürüş kalitesi gibi konulara odaklanan bir araç tasarlamak için gerçekten çok çalışıldı."

"Bu önemli adım F2'yi motor sporlarının zirvesine yaklaştıracak, yeni nesil sürücülerin geleceğe mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacak ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için harika bir gösteri sunacaktır."

"Hepimiz bu aracı önümüzdeki sezon yarışlarda görmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Araç 2024'te Aramco'nun %55 biyo-kaynaklı sürdürülebilir yakıtıyla çalışmaya devam edecek, ancak 2025'te kullanılmaya başlanacak olan Aramco sentetik sürdürülebilir yakıtına da uyum sağlayabilecek.

F2 araçlarının kullanım ömrü normalde üç yıl, ancak mevcut aracın kullanım süresi COVID-19 salgını nedeniyle altı yıla uzatılmıştı.

Formula 3 ise gelecek sezon yeni araçlara geçiş yapacak ve bu araçlar altı yıl kullanılacak.