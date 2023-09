Formula 2, yeni nesil aracının örtüsünü kaldırdı

F2 organizatörleri, 2024, 2025 ve 2026 sezonlarında kullanılacak olan yeni aracın güvenlik ve sürüş açısından bir F1 aracına epey yakın olduğunu söylüyor.

Gücünü 3.4 litrelik turbo şarjlı Mecachrome motorundan alan araç, FIA'nın 2024 güvenlik şartnamesine uygun olacak.

Dahası, aracın kadın yarışçılar da dahil olmak üzere çeşitliliği arttırmak için daha geniş bir sürücü yelpazesine uyum sağlamasını umuyor.

Bir süredir gelişimi devam eden araç, Temmuz ayında İtalya'daki Varano pistinde eski F2 pilotu Tatiana Calderon ile başarılı bir deneme sürüşünden geçti.

Geliştirme programı, aralarında 2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich'in de bulunduğu çok sayıda sürücünün katılımıyla yılın geri kalanında da devam edecek.

İlk araç yılbaşı öncesi takımlara teslim edilecek, ikinci aracın teslimi ise Ocak ayının ortalarına doğru gerçekleşecek.

Sezon öncesi ilk resmi testten önce takımlarla bir deneme sürüşü yapılacak, bu testte takım başına bir araç kullanılacak.

