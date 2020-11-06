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FIA F2 / Son dakika

Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!

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Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

FIA Formula 2 ve FIA Formula 3 şampiyonaları, maliyetleri düşürme çabaları kapsamında 2021 yılıyla birlikte farklı bir yarış formatına geçecekler.

Motorsport.com'un Eylül ayında açıkladığı üzere, F2 ve F3 artık gelecek yıldan itibaren aynı Formula 1 yarış hafta sonunda düzenlenmeyecek ve her iki kategori de takımlar için lojistik ve seyahat maliyetlerini azaltmak için daha az ülkeye gidecek.

F2, 2021'de sekiz yarışlık bir takvime sahip olacak, ancak mevcut iki yarışın aksine hafta sonunda üç yarış olacak. Bu sayede mevcut 24 yarışlık sezon korunacak.

F3, yine her hafta sonu üç yarıştan oluşan yedi yarışlık bir sezon düzenleyecek, yani bir sonraki sezonda da 21 yarış olacak.

Değişiklikler, F1 ve FIA'dan onay aldı. Hafta sonu formatı ileri bir tarihte açıklanacak.

2021'de motorların kirası ve yedek parça harcamaları düşecek. Bu sayede serilerin giderlerinde ciddi bir düşüş yaşanacak.

Ayrıca, F2'nin maliyetleri düşürmek için mevcut Dallara F2 2018 şasisini en az üç sezon daha kullanacağı açıklandı. Üç yıllık bir döngünün ardından gelecek sezon için yeni bir araç yapılması planlanmıştı, ancak şimdilik bu plan  rafa kaldırıldı.

F3 de yeni araca 2022'de geçmeyi planlıyordu ancak şampiyonanın "sonraki sezonlarda da" aynı şasiye sahip olacağı duyuruldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2 , FIA F3
Editör Luke Smith

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