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FIA F2 / Son dakika

Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi

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Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
29 Tem 2020 09:54

Formula 2 serisi, 2020 yarış takvimine Rusya ayağını eklediğini bugün resmi olarak duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle Formula 1'in takvimde değişiklik yapmasının ardından ana destek serisi Formula 2 de değişiklik yapmak durumunda kalmıştı.

F2 şu ana kadar Formula 1 takvimine paralel olarak ilk 9 hafta sonunu açıklamıştı. Avusturya'da gerçekleştirilen ilk iki yarış hafta sonunun ardından Macaristan 3. hafta sonu olarak gerçekleştirildi ve sırada Silverstone, Barcelona, Spa, Monza ve Mugello yarışları yapılacaktı.

F2 son olarak, sezonun 10. ayağı olarak Rusya'nın yapılacağını duyurdu.

F2'nin FIA şampiyonası olması için en az 10 ayak düzenlemesi gerekiyordu. Böylece takvim mevcut haliyle sorunsuz tamamlanırsa, F2 bu gereksinimi karşılamış olacak.

Formula 1 takvimine yeni yarışların eklenmesinin ardından F2'ye de yeni ayakların eklenmesi olası görünüyor. Deniz aşırı yarışlar yapılmasa dahi Nürburgring, Portimao ve Imola yarışları F1 gibi F2 takvimine eklenecektir. F2, GP2 olduğu dönemde tüm pistlerde yarışlar düzenlemişti.

F2 CEO'su Bruno Michel, "Bu açıklama çok iyi bir haber."

"Öncelikle 2020 sezonu için 10 ayağı doğrulamış olduk. Bu, şampiyonada yer alan herkes için çok olumlu bir gelişme."

"Dahası, gridde 3 Rus sürücü var ve Robert Shwartzman lider durumda. Bu nedenle F2'nin Sochi'ye dönmesi harika haber." dedi.

F2'nin aksine F3 şampiyonası sezonun 13 Eylül'de Mugello'da sona ereceğini ve 9 yarışın olacağını duyurmuştu.

 
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Editör Luke Smith

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