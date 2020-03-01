Formula 2, koronavirüs endişelerine rağmen Bahreyn testine başladı

Haftalardır Bahreyn'in Formula 1 ve hatta motor sporlarına ev sahipliği yapıp yapmayacağı tartışılıyor. Çünkü ülke, koronavirüs nedeniyle ciddi tedbirler almış durumda.

Bu hafta Bahreyn Formula 2 testlerinin başlatılması planlanıyordu ve ülkeye gelen takım personeli ile sürücüler, ciddi kontrollerden geçtikten sonra ülkeye alındılar.

Hiçbir takım personeli veya sürücüde koronavirüsüne rastlanmadı.

Bugün itibariyle de Formula 2 testleri başladı. Sadece koronavirüs nedeniyle Tenerife'den ayrılmasına izin verilmeyen Christian Lundgaard teste katılamadı. Onun yerine de de Sergey Sirotkin piste çıktı.

Formula 2 bu yıl, Formula 1'in 18 inç lastiklere geçmesinden bir yıl önce bu lastikleri kullanacak ve bunlar hakkında Pirelli ile F1'e önemli bilgiler sağlayacak.

Sabah ve öğle seansı olmak üzere ikiye ayrılacak olan günde tüm takımlar sıcak ve tozlu şartlarda çalışmalar yürütecek.

Testler 1-3 Mart tarihleri ​​arasında yapılacak ve takımlar sert ile yumuşak lastikleri test edecek.