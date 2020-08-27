Formula 2, Hubert anısına 19 numarayı emekli etti

Hubert, geçen yıl Spa'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında geçirdiği büyük kazada, henüz 22 yaşında hayatını kaybetti.

2018 GP3 şampiyonu, geçen yıl 19 numara ile mücadele ediyordu.

Bu yıl bu rakamla veya 18 numara ile yarışan bir isim yoktu. Spa öncesinde bir açıklama yayınlayan F2 yönetimi, 19 numaranın Hubert anısına kalıcı olarak emekli edildiğini açıkladı.

F2'den yapılan açıklamada, "Formula 2, Anthoine Hubert'in Spa'da trajik şekilde hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir yıl sonra, resmi olarak 19 numaranın artık kullanılamayacağını doğruluyor."

"19, Anthoine'ın anısına sonsuza dek onun olacak." denildi.

Bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'si için Hubert’in baş harflerini, yarış numarasını ve yıldızını içeren özel bir logo oluşturuldu.

Bu, yarış hafta sonu boyunca F1, F2 ve F3'teki tüm araçlarda yer alacak.

F2, Cumartesi günkü ilk yarış öncesinde Hubert anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını da doğruladı.

F1 de aynı şekilde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.