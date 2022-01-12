Formula 2 hakkında bilmeniz gerekenler

Eşit ve rekabetçi bir şampiyona

Formula 2 denildiği zaman aklınıza eşit araçlar, yakın bir grid, mükemmel lastik lastiğe mücadeleler ve geleceğin dünya şampiyonları gelmeli.

Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, George Russell, Charles Leclerc ve Pastor Maldonado gibi birçok özel yeteneğin çıkış noktası olan bu şampiyona fazlasıyla heyecan verici.

Flavio Briatore tarafından 2005 senesinde "GP2" adı altında başlatılan bu şampiyonanın amacı, genç pilotlara kendilerini gösterebilecekleri bir platform sunmak ve onları F1'e hazırlamaktı. Yani bu şampiyonayı bir nevi F1'in altyapısı olarak da görebilirsiniz.

Ayrıca F1, yeni teknolojilerini bu serilerde test ediyor. Örnek vermek gerekirse, 18 inçlik lastikler F1'de kullanılmadan önce F2'de denendi. F1, sürdürülebilir yakıtları da ilk olarak F2'de denemek istiyor.

F1'e kıyasla daha basit aerodinamik dizaynlara sahip araçların "kirli hava" etkisini azaltması sayesinde araç takibi büyük oranda kolaylaşıyor ve geçişler artıyor. Bu da mükemmel yarışlar izlememizi sağlıyor. Bunun yanında, tüm genç pilotlar kendini gösterebilmek için riskler alıyorlar.

Ayrıca, Formula 2’nin herkese podyum veya galibiyet şansı tanıyan, rekabetçi bir formatı var. Böylece her hafta sonu başka pilotları podyumda görebiliyoruz.

Gerçekten yetenekli pilotları, rekabetçi ve herkese şans tanıyan formatıyla birlikte F2; hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmıyor.

GP2 yarışına hazırlanan Lewis Hamilton, takım patronu Frédéric Vasseur ile konuşuyor. (2006)

Araçlar

F2'nin oldukça heyecanlı ve rekabetçi bir seri olmasının en büyük nedenlerinden biri de serinin araçları.

Araçlar, herkes için eşitler.

Tüm takımlar, Dallara markası tarafından kendilerine verilen karbon fiber şasiyi kullanıyorlar. Bu şasilerin maliyetleri yaklaşık olarak 500.000 dolar civarında.

Araçlar, 720 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğundalar. Genişlikleri 1.9 metre kadar ve dingil mesafeleri 3 metre.

Yeni jenerasyon F2 araçları, 620 beygirler ve 0-200km arasını 6.6 saniyede çıkabiliyorlar. En düşük kanat açılarıyla yarışıldığında ise azami hız 330 km/saate çıkabiliyor.

Araçların fren diskleri, birçok motor sporları serisine fren sağlayan Brembo markasından alınıyor. Araçların süspansiyonlarında Push-Rod tasarımı kullanılıyor. Serinin lastik sağlayıcısı ise Pirelli.

Araçların arkalarında 3.4 litrelik V6'lar bulunuyor. Mecachrome markası tarafından üretilen bu motoralarda turboşarj da bulunuyor. Kullanılan yakıtlar ise aynı.

Araçların aerodinamik tasarımları, F1'e kıyasla daha basit ve bu, "kirli hava etkisini" azaltarak araçların birbirini daha rahat bir şekilde takip edebilmesini sağlıyor. Böylelikle daha çok geçiş görebiliyoruz.

"Araçlar aynıysa farkı ne yaratıyor?" diye düşünebilirsiniz. Araç performansları arasındaki önemli farklardan biri, araç ayarlarında yatıyor. Sadece 45 dakikalık antrenman seansının ardından aracını en doğru şekilde ayarlayabilen takım ve pilotlar, genellikle daha hızlı oluyorlar.

Bundan ötürü tecrübeli mühendislere sahip bir teknik ekip ve takıma sahip olmak oldukça önemli. Ve tabii ki fark yaratan en büyük unsurlardan biri de pilotlar oluyorlar.

Hafta sonu formatı

Formula 2'yi takip etmeye yeni başlayacaksanız, en kafa karıştırıcı kısım muhtemelen hafta sonu formatı olacaktır.

Cuma Günü

Cuma günü, 45 dakikalık tek bir antrenman seansı ve 30 dakikalık tek bir sıralama turu seansından oluşuyor.

Sıralama turunda ise Q1 veya Q2 yok. Pilotlar, 30 dakika boyunca tur atıyorlar ve seansın sonundaki sıralama alınıyor. Cuma günü düzenlenen sıralama seansı, pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirliyor.

Araçların aynı olması ve az antrenman yapılması, tur zamanlarını tamamen araç ayarlarına ve pilotun yeteneklerine bırakıyor. Böylelikle griddeki çoğu pilot, sezon içerisinde pole pozisyonu mücadelesinde yer alabiliyor.

Cumartesi

Cumartesi günü, tek bir yarış yapılıyor. Bu yarışa bir sprint yarış denenebilir. Cuma günü tamamlanan sırlama turlarını ilk 10'da tamamlayan pilotların sıraları ters çevriliyor ve bu 120 kilometrelik daha kısa yarışın gridini oluşturuyor. Yani cuma günkü sırlama turlarını 1. sırada bitirirseniz, bu sprint yarışa 10. sıradan başlıyorsunuz.

Bu bir sprint yarış olduğundan, verilen puanlar ana yarışa kıyasla daha az. İlk 8'e verilen puanların dağılımı ise şöyle: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Pazar

Bahsedildiği gibi ana yarış Pazar günü koşuluyor. Cuma yapılan sıralama turlarının sırası ile dizilen grid 160km gidiyor. Yarışa yağmur lastiği ile başlanmadığı sürece, bu yarışta pit stop yapmak zorunlu olacak.

Puan dağılımı ise F1 ile aynı, (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) şeklinde ilk 10 pilota dağıtılıyor.

Cuma 45 dakikalık tek antrenman seansı 30 dakikalık sıralama seansı (Pazar günkü yarışın gridi belirleniyor)

Cumartesi

Sprint yarış (Cuma günkü sıralama turlarının ilk 10'u ters çevrilecek)

Pazar

Ana yarış (Cuma günkü sıralama turları gridi belirleyecek)



Guilherme Samaia, Charouz Racing System Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Şampiyona takvimi

F2 sezonu 18-20 Mart tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak yarışlarla başlayacak ancak bunun öncesinde 3 günlük bir sezon öncesi testi bulunuyor. Sezon öncesi testleri, 2-4 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

İlaveten bir de sezon içi testi gerçekleştirilecek ve bu test 12-14 Nisan'da Barselona'da yapılacak.

2022 F2 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist 20 Mart Bahreyn Sakhir 27 Mart Suudi Arabistan Cidde 24 Nisan Emilia Romagna Imola 22 Mayıs ispanya Barselona 29 Mayıs Monako Monte Carlo 12 Haziran Azerbaycan Bakü 3 Temmuz Britanya Silverstone 10 Temmuz Avusturya Spielberg 31 Temmuz Macaristan Budapeşte 28 Ağustos Belçika Spa-Francorchamps 4 Eylül Hollanda Zandvoort 11 Eylül İtalya Monza 25 Eylül Rusya Sochi 20 Kasım Abu Dabi Yas Marina

Yarışları nereden takip edebilirim?

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın tüm F2 yarışları, S Sport'tan naklen yayınlanacak. Biz de Motorsport.com Türkiye olarak, gururumuz Cem Bölükbaşı'na 2022 F2 sezonunda başarılar diliyoruz.