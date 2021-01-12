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FIA F2 / Son dakika

Formula 2, güncellenmiş 2021 takvimini yayınladı

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Formula 2, güncellenmiş 2021 takvimini yayınladı
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, Editör

Formula 1 yönetiminin 2021 takviminde yaptığı değişikliğin ardından yeni Formula 2 takviminde de değişiklik yapıldı.

Formula 1, Salı günü yaptığı açıklama ile güncellenmiş 2021 takvimini duyurdu ve takvimdeki yarışların tarihinde değişiklikler yaptı.

Yeni takvimde Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışlarının tarihleri değişti. Bu pistlerde Formula 2 yarışı yapılacağı için F2'nin de yeni bir takvim yayınlaması gerekiyordu.

Takvimde başlangıçta planlandığı gibi 8 yarış olacak. Bunların her birinde 3 tane yarış düzenlenecek.

Sezon 26-28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve ardından Monako, Azerbaycan, Büyük Britanya ve İtalya yarışları gerçekleştirilecek.

Eylül ayındaki Rusya'nın ardından uzun bir ara verilecek ve sezon Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları ile sona erecek.

2021 F2 takvimi:

Tarih Grand Prix Yer
26-28 Mart Bahreyn Sakhir
20-22 Mayıs Monaco Monaco
4-6 Haziran Azerbaycan Bakü
16-18 Temmuz Büyük Britanya Silverstone
10-12 Eylül İtalya Monza
24-26 Eylül Rusya Sohi
3-5 Aralık Suudi Arabistan Cidde
10-12 Aralık Abu Dhabi Yas Marina
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Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

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