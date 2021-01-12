Formula 2, güncellenmiş 2021 takvimini yayınladı

Formula 1, Salı günü yaptığı açıklama ile güncellenmiş 2021 takvimini duyurdu ve takvimdeki yarışların tarihinde değişiklikler yaptı.

Yeni takvimde Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışlarının tarihleri değişti. Bu pistlerde Formula 2 yarışı yapılacağı için F2'nin de yeni bir takvim yayınlaması gerekiyordu.

Takvimde başlangıçta planlandığı gibi 8 yarış olacak. Bunların her birinde 3 tane yarış düzenlenecek.

Sezon 26-28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve ardından Monako, Azerbaycan, Büyük Britanya ve İtalya yarışları gerçekleştirilecek.

Eylül ayındaki Rusya'nın ardından uzun bir ara verilecek ve sezon Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları ile sona erecek.

2021 F2 takvimi: