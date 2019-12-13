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FIA F2 / Son dakika

Formula 2, Anthoine Hubert Ödülü’nü duyurdu

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Formula 2, Anthoine Hubert Ödülü’nü duyurdu
Ekleyen:
, Editör
13 Ara 2019 05:47

Formula 2, sezonun en iyi çaylağına verilen ödülün isminin Anthonie Hubert Ödülü olduğunu ve bu sezon bu ödülün sahibinin Guan Yu Zhou olduğunu açıkladı.

Formula 2, bu seneki Spa yarışında hayatını kaybeden Hubert anısına, Monako’daki ödül töreninde genç sürücünün ismini, sezonun en iyi çaylak sürücüsüne verilen ödüle verdi.

Ödülün sahibi UNI-Virtuosi sürücüsü olan ve Renault akademisinde yer alan Guan Yu Zhou olurken, ödülü Hubert’in kardeşi Victhor verdi.

Ödülün sahibi Zhou, “Yılın Çaylağı için verilen bu özel Anthoine Hubert Ödülü’nü almak büyük bir onur. Bu benim için harika bir anı olacak.”

“Kişisel açıdan, kesinlikle harika bir sezon geçirdim ve bu kadar çabuk ulaşmayı beklemediğimiz şeyler başardık.”

“İniş ve çıkışlar da yaşadık, ancak tüm sıkı çalışmaları için UNI-Virtuosi’ye ve benim daha iyi bir sürücü olmama yardımcı olmak için her şeyi yapan Renault’ya minnettarım.”

“Bizi yukarıdan izleyen Anthoine’a en iyi dileklerimi iletiyorum, onu gururlandırmaya çalışıyorum ve buna hayatım boyunca devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

 

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Editör Cem Özel

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