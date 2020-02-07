FIA, Hubert'in hayatını kaybettiği F2 kazası raporunu açıkladı

Hubert, Belçika F2 hafta sonunun cumartesi günkü yarışında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybederken kazaya karışan isimlerden olan Juan Manuel Correa ciddi yaralanmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

FIA, kazanın hemen ardından kazayla ilgili inceleme başlattığını açıklamıştı ve bugün yapılan incelemenin sonucu açıklandı.

Yapılan incelemede Correa'nın, bariyerlere vurduktan sonra piste doğru yönelen ve "pist üstünde durduğu görülen" Hubert'in aracına 218 km/sa hızla çarptığı ve Hubert'in aracındaki maksimum gücün 81.8 G olarak ölçüldüğü belirlendi.

FIA, kazanın bu denli şiddetli olmasına tek bir şeyin sebep olmadığını, birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu kazanın şiddetinin büyük olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, kaza esnasında ve öncesinde hiçbir pilotun pist üstündeki sarı bayraklara uymadığına dair kanıtın olmadığını, ayrıca pist görevlilerinin ve hakemlerinin yaşananları yönetim konusunda her şeyi doğru ve zamanında yaptığını belirtti.

Devamı gelecek...