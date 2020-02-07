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FIA F2 / Son dakika

FIA, Hubert'in hayatını kaybettiği F2 kazası raporunu açıkladı

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FIA, Hubert'in hayatını kaybettiği F2 kazası raporunu açıkladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 Şub 2020 15:06

FIA, Anthoine Hubert'in hayatını kaybettiği 2019 Belçika F2 yarışı ile ilgili yaptığı soruşturmayı tamamladı ve bulguları paylaştı.

Hubert, Belçika F2 hafta sonunun cumartesi günkü yarışında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybederken kazaya karışan isimlerden olan Juan Manuel Correa ciddi yaralanmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

FIA, kazanın hemen ardından kazayla ilgili inceleme başlattığını açıklamıştı ve bugün yapılan incelemenin sonucu açıklandı.

Yapılan incelemede Correa'nın, bariyerlere vurduktan sonra piste doğru yönelen ve "pist üstünde durduğu görülen" Hubert'in aracına 218 km/sa hızla çarptığı ve Hubert'in aracındaki maksimum gücün 81.8 G olarak ölçüldüğü belirlendi.

FIA, kazanın bu denli şiddetli olmasına tek bir şeyin sebep olmadığını, birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu kazanın şiddetinin büyük olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, kaza esnasında ve öncesinde hiçbir pilotun pist üstündeki sarı bayraklara uymadığına dair kanıtın olmadığını, ayrıca pist görevlilerinin ve hakemlerinin yaşananları yönetim konusunda her şeyi doğru ve zamanında yaptığını belirtti.

Devamı gelecek...

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Anthoine Hubert , Juan Correa
Editör Luke Smith

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