FIA, Hubert raporunu gelecek hafta açıklayacak

Hubert, Belçika'da cumartesi günü gerçekleştirilen F2 yarışında gerçekleşen talihsiz kazada hayatını kaybetmişti. Giuliano Alesi'nin Eau Rouge'da attığı spinle başlayan zincirleme kazada Hubert Raidillon'da bariyerlere vurdu ve yola savruldu. O esnada arkadan gelen Juan Manuel Correa, Hubert'e vurmaktan kurtulamadı.

Yarış kırmızı bayrakla durdurulurken bir süre sonra Hubert'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kazanın başrollerinden olan Correa da iki hafta komada tutuldu ve birçok kez ameliyat oldu. Correa'nın aldığı yara o kadar ağırdı ki sağ bacağı ampute edilecekti ancak Correa buna karşı çıktı.

Kazanın hemen ardından Belçikalı yetkililerle kaza hakkında bir soruşturma başlatıldı. Arden ve Sauber Junior takımlarının araçlarıyla Trident aracına el koyuldu.

FIA, araçları teslim almasının ardından her bir şaside kazayı ve koşulları baz alarak incelemeler yaptı.

FIA Başkanı Jean Todt, soruşturmanın tamamlandığını ve gelecek hafta FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne son sunumun yapılacağını söyledi.

Bu sunumla birlikte hangi alanlarda iyileştirilme yapılması gerektiği yönünde tavsiyeler de açıklanacak.

Todt, "Şanslıyız ki geçmişe kıyasla artık çok fazla ölümcül kazalar görmüyoruz. Geçmişte bu tür kazaları görmeye alışmıştık."

"Günümüzde bu tür kazaları gördüğümüzde çok şaşırıyoruz. Geçmişte şaşırmıyorduk."

"Bundan dolayı bir övgü beklemiyorum çünkü on yıllardır FIA, her zaman her şeyi daha iyi yapma felsefesi ile çalışıyor." dedi.

Abu Dhabi GP öncesinde konuşan F2'in patronu Bruno Michel, Hubert'in hayatını kaybetmesinin sporun ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlattığını söyledi.

Michel, "Ne yazık ki yaşananların olmasını engellemek için daha neler yapılabilir bilmiyorum. Ne yazık ki, GP2 ve F2 tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşadık."

"15 senedir bazı korkunç kazalar olmuştu ancak her seferinde pilotlar araçtan yürüyerek çıkmıştı. Böyle şeylerin olabileceğini unutmuşuz."

"Bu açıdan bu sezonun bu olayla hatırlanacağı söylenebilir." dedi.