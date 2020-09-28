Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Sochi / Son dakika

FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı

paylaşım
yorumlar
FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

F1 yarış direktörü Michael Masi, Pazar günü yaşanan Formula 2 kazasında alev alan Luca Ghiotto'nun aracının neden geç söndürüldüğünü açıkladı.

F2 yarışında Ghiotto, yedinci turda dördüncülük için Jack Aitken ile mücadele ediyordu ve Campos sürücüsü, lastiğinin patlamasının ardından üçüncü virajda Ghiotto ile temas yaşadı. Bu temas, her iki aracı da yüksek bir süratle bariyerlere doğru fırlattı.

Tekrarlarda Ghiotto'nun araçtan sorunsuz şekilde indiği görülüyordu ancak aracından dumanlar çıkıyordu ve kısa bir süre sonra aracı yanmaya başladı.

Hakemler dumanlar çıktığı anda olaya müdahale etmediler ve araç alev almaya başladıktan sonra birkaç hakem yangın tüpleriyle yangını söndür. Ancak araç hemen hemen yok oldu.

Bariyerlerdeki hasarı değerlendirmek için kaza bölgesini ziyaret eden Masi, kazaya neden yavaş şekilde tepki gösterildiğini açıkladı.

Masi, "Aslında oraya çok hızlı bir şekilde geldiler. Sorun olan şey olay oluştuğunda iki hakem bölgesi arasındaki farkın büyük olmasıydı."

"Yani hakem bölgesinde bulunan itfaiyeciler olayın iki tarafında bulunuyorlardı. Yangın söndürücü ile en az 150 metre koşmak istemezsiniz."

“Yarış askıya alınır alınmaz ve tüm yarış araçları geçer geçmez, pistin çaprazındaki hakemlerin de geldiğini gördük."

"Bence bu koşullarda yangın görmek asla iyi değil. Ancak olumlu yanı, her iki sürücünün de araçtan yara almadan çıkmasıydı, bu da en önemli konuydu." dedi.

Aitken'in aracındaki her iki sağ lastik de, Ghiotto ile temasın ardından janttan ayrıldı ve 195 km/s hızla bariyerlere çarpmasına neden oldu.

Bu, Pirelli'nin F2'de kullandığı yeni 18 inç lastiklerin, bu tarz olaylarda 13 inçlik lastiklere göre daha savunması olabileceği konusundaki şüpheleri de beraberinde getirdi.

Masi, bu konuda bir karara varmadan önce Pirelli ile görüşmek istiyor.

Masi, "Dürüst olmak gerekirse olaya ayrıntılı bir şekilde bakmadım, çünkü asıl odak noktamız sürücülerin güvenliğiydi, ki bu en önemli şey de zaten buydu."

"Sonra da etkilenen bölgenin onarımı yapıldı. Ancak FIA açısından baktığımızda, her zaman bunun gibi unsurları inceliyoruz. Pirelli ile bir araya geleceğiz ve her büyük olayda olduğu gibi bu hafta sonundan sonra da gerekli adımları atacağız." dedi.

Yarış bu olayın ardından erkenden sonlandırıldı ve bariyerlerin tamiri tam 90 dakika sürdü.

"Büyük talihsizlikti, ancak günün sonunda uymamız gereken bir zaman çizelgemiz var."

"İkincisi, o olayın büyüklüğü ve yapılması gereken onarımdan ötürü... Tüm bu kısmın onarımı yaklaşık 90 dakika sürdü."

"Yarışın tamamlanamaması bir talihsizlikti ama böyle şeyler olabiliyor."

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

Önceki haber

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Sochi
Pilotlar Luca Ghiotto
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Perez, teklif alması halinde Red Bull'un teklifini kabul eedecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, teklif alması halinde Red Bull'un teklifini kabul eedecek

Horner'dan Hamilton iddiasına yanıt: "Jordan'ın ne içtiğini merak ediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner'dan Hamilton iddiasına yanıt: "Jordan'ın ne içtiğini merak ediyorum"

Hamilton, Wolff'un takımda kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Wolff'un takımda kalmasını istiyor

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmamız şaşırtıcı"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmamız şaşırtıcı"

Honda’daki sorun, Red Bull’un Sochi’deki hız eksikliğini arttırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda’daki sorun, Red Bull’un Sochi’deki hız eksikliğini arttırmış

Masi: "Hamilton'a ceza puanı verilmesi uygun değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi: "Hamilton'a ceza puanı verilmesi uygun değildi"

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

Son Haberler

FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı
F2 FIA F2 / Son dakika

FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı
F2 FIA F2 / Son dakika

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

Sochi F2: Büyük kaza nedeniyle yarıda kalan yarışı Zhou kazandı
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Sochi F2: Büyük kaza nedeniyle yarıda kalan yarışı Zhou kazandı

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek
F2 FIA F2 / Son dakika

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Perez, teklif alması halinde Red Bull'un teklifini kabul eedecek

11dk
2
Formula 1

Horner'dan Hamilton iddiasına yanıt: "Jordan'ın ne içtiğini merak ediyorum"

3
Formula 1

Hamilton, Wolff'un takımda kalmasını istiyor

1s
4
Formula 1

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmamız şaşırtıcı"

5
Formula 1

Honda’daki sorun, Red Bull’un Sochi’deki hız eksikliğini arttırmış

59dk

Son Haberler

FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı
F2

FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı
F2

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

Sochi F2: Büyük kaza nedeniyle yarıda kalan yarışı Zhou kazandı
F2

Sochi F2: Büyük kaza nedeniyle yarıda kalan yarışı Zhou kazandı

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek
F2

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Sochi F2: Schumacher harika atağıyla kazandı, Tsunoda ikinci oldu!
F2

Sochi F2: Schumacher harika atağıyla kazandı, Tsunoda ikinci oldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.