FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı

F2 yarışında Ghiotto, yedinci turda dördüncülük için Jack Aitken ile mücadele ediyordu ve Campos sürücüsü, lastiğinin patlamasının ardından üçüncü virajda Ghiotto ile temas yaşadı. Bu temas, her iki aracı da yüksek bir süratle bariyerlere doğru fırlattı.

Tekrarlarda Ghiotto'nun araçtan sorunsuz şekilde indiği görülüyordu ancak aracından dumanlar çıkıyordu ve kısa bir süre sonra aracı yanmaya başladı.

Hakemler dumanlar çıktığı anda olaya müdahale etmediler ve araç alev almaya başladıktan sonra birkaç hakem yangın tüpleriyle yangını söndür. Ancak araç hemen hemen yok oldu.

Bariyerlerdeki hasarı değerlendirmek için kaza bölgesini ziyaret eden Masi, kazaya neden yavaş şekilde tepki gösterildiğini açıkladı.

Masi, "Aslında oraya çok hızlı bir şekilde geldiler. Sorun olan şey olay oluştuğunda iki hakem bölgesi arasındaki farkın büyük olmasıydı."

"Yani hakem bölgesinde bulunan itfaiyeciler olayın iki tarafında bulunuyorlardı. Yangın söndürücü ile en az 150 metre koşmak istemezsiniz."

“Yarış askıya alınır alınmaz ve tüm yarış araçları geçer geçmez, pistin çaprazındaki hakemlerin de geldiğini gördük."

"Bence bu koşullarda yangın görmek asla iyi değil. Ancak olumlu yanı, her iki sürücünün de araçtan yara almadan çıkmasıydı, bu da en önemli konuydu." dedi.

Aitken'in aracındaki her iki sağ lastik de, Ghiotto ile temasın ardından janttan ayrıldı ve 195 km/s hızla bariyerlere çarpmasına neden oldu.

Bu, Pirelli'nin F2'de kullandığı yeni 18 inç lastiklerin, bu tarz olaylarda 13 inçlik lastiklere göre daha savunması olabileceği konusundaki şüpheleri de beraberinde getirdi.

Masi, bu konuda bir karara varmadan önce Pirelli ile görüşmek istiyor.

Masi, "Dürüst olmak gerekirse olaya ayrıntılı bir şekilde bakmadım, çünkü asıl odak noktamız sürücülerin güvenliğiydi, ki bu en önemli şey de zaten buydu."

"Sonra da etkilenen bölgenin onarımı yapıldı. Ancak FIA açısından baktığımızda, her zaman bunun gibi unsurları inceliyoruz. Pirelli ile bir araya geleceğiz ve her büyük olayda olduğu gibi bu hafta sonundan sonra da gerekli adımları atacağız." dedi.

Yarış bu olayın ardından erkenden sonlandırıldı ve bariyerlerin tamiri tam 90 dakika sürdü.

"Büyük talihsizlikti, ancak günün sonunda uymamız gereken bir zaman çizelgemiz var."

"İkincisi, o olayın büyüklüğü ve yapılması gereken onarımdan ötürü... Tüm bu kısmın onarımı yaklaşık 90 dakika sürdü."

"Yarışın tamamlanamaması bir talihsizlikti ama böyle şeyler olabiliyor."