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Sıralama turları raporu
FIA F2 Hungaroring

FIA Formula 2 Macaristan sıralama: Maini, pole pozisyonunu kazandı, Camara ikinci!

FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın Macaristan sıralama turlarında Kush Maini, etkileyici bir performans sergileyerek sezonun ikinci pole pozisyonunu elde etti.

Emine Kökçü
Düzenlendi:
Kush Maini, ART Grand Prix

Kush Maini, ART Grand Prix

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

1:28.896’lık derecesiyle Aramco, Pole ödülünün sahibi olurken, şampiyonluk mücadelesi veren Invicta Racing pilotu Rafael Câmara’nın 0.1 saniyeden fazla önünde yer aldı.

Campos Racing’den Noel León ise üçüncü sırayı alarak yarışa ikinci çizgiden başlama hakkı kazandı.

Seansın ilk hızlı turlarında  Nikola Tsolov 1:29.601 ile liderliği ele geçirirken, Gabriele Minì ikinci sıraya yerleşti. Daha geç piste çıkan Noel León ise 1:29.486 ile zirveye yükseldi.

Lastik stratejisini farklı uygulayan Rafael Câmara, önce orta lastiklerle piste çıkıp ardından yumuşak lastiklere geçerek ilk hızlı turunda 1:29.380 ile liderliği aldı. Maini ise ilk denemesinde üçüncü sıraya yerleşti. Câmara, aynı lastik setiyle attığı ikinci turda derecesini 1:29.323’e indirerek farkı açtı.

Seansın son bölümünde sıralama sürekli el değiştirdi. Önce Nikola Tsolov 1:29.313 ile zirveye çıkarken, Joshua Duerksen 1:29.106 ile liderliği devraldı. Ancak Kush Maini’nin 1:28.896’lık turu hafta sonunun en hızlı derecesi oldu ve pole pozisyonunu garantiledi.

Son dakikalarda Rafael Câmara ön sırayı geri almaya çalışsa da Maini’nin derecesini geçemedi. Noel León üçüncü sırayı korurken, Joshua Duerksen dördüncü, Tasanapol Inthraphuvasak beşinci ve Laurens van Hoepen altıncı sırada seansı tamamladı.

Şampiyona lideri Nikola Tsolov yedinci olurken, Dino Beganovic sekizinci, Gabriele Minì dokuzuncu ve Juan Manuel Montoya ilk 10’u tamamladı. Şampiyonluk adaylarından Alexander Dunne ise son turunda istediği performansı gösteremeyerek 15. sırada kaldı.

FIA Formula 2 Sprint yarışı cumartesi günü  15.15’te gerçekleştirilecek.

Q

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa
1 India K. Maini ART Grand Prix 16 9

1'28.896

   177.416
2
R. Câmara Invicta Racing
 1 10

+0.117

1'29.013

 0.117 177.183
3
N. León Campos Racing
 5 8

+0.195

1'29.091

 0.078 177.027
4
J. Duerksen Invicta Racing
 2 10

+0.210

1'29.106

 0.015 176.998
5
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 10

+0.311

1'29.207

 0.101 176.797
6
L. Van Hoepen Trident
 24 12

+0.374

1'29.270

 0.063 176.673
7
N. Tsolov Campos Racing
 6 9

+0.417

1'29.313

 0.043 176.587
8
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 9

+0.423

1'29.319

 0.006 176.576
9
G. Minì MP Motorsport
 9 12

+0.445

1'29.341

 0.022 176.532
10 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 12

+0.567

1'29.463

 0.122 176.291
11
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 13

+0.570

1'29.466

 0.003 176.285
12 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 8

+0.615

1'29.511

 0.045 176.197
13
O. Goethe MP Motorsport
 10 13

+0.689

1'29.585

 0.074 176.051
14
J. Bennett Trident
 25 12

+0.895

1'29.791

 0.206 175.647
15 Brazil E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 13

+0.908

1'29.804

 0.013 175.622
16
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 9

+0.933

1'29.829

 0.025 175.573
17
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 13

+0.939

1'29.835

 0.006 175.561
18 United States C. Herta Hitech Racing 4 12

+1.028

1'29.924

 0.089 175.388
19
C. Shields AIX Racing
 21 13

+1.135

1'30.031

 0.107 175.179
20
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 9

+1.178

1'30.074

 0.043 175.096
21 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 9

+1.212

1'30.108

 0.034 175.029
22
M. Boya Prema Powerteam
 12 13

+1.513

1'30.409

 0.301 174.447
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