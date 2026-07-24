FIA Formula 2 Macaristan sıralama: Maini, pole pozisyonunu kazandı, Camara ikinci!
FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın Macaristan sıralama turlarında Kush Maini, etkileyici bir performans sergileyerek sezonun ikinci pole pozisyonunu elde etti.
Kush Maini, ART Grand Prix
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
1:28.896’lık derecesiyle Aramco, Pole ödülünün sahibi olurken, şampiyonluk mücadelesi veren Invicta Racing pilotu Rafael Câmara’nın 0.1 saniyeden fazla önünde yer aldı.
Campos Racing’den Noel León ise üçüncü sırayı alarak yarışa ikinci çizgiden başlama hakkı kazandı.
Seansın ilk hızlı turlarında Nikola Tsolov 1:29.601 ile liderliği ele geçirirken, Gabriele Minì ikinci sıraya yerleşti. Daha geç piste çıkan Noel León ise 1:29.486 ile zirveye yükseldi.
Lastik stratejisini farklı uygulayan Rafael Câmara, önce orta lastiklerle piste çıkıp ardından yumuşak lastiklere geçerek ilk hızlı turunda 1:29.380 ile liderliği aldı. Maini ise ilk denemesinde üçüncü sıraya yerleşti. Câmara, aynı lastik setiyle attığı ikinci turda derecesini 1:29.323’e indirerek farkı açtı.
Seansın son bölümünde sıralama sürekli el değiştirdi. Önce Nikola Tsolov 1:29.313 ile zirveye çıkarken, Joshua Duerksen 1:29.106 ile liderliği devraldı. Ancak Kush Maini’nin 1:28.896’lık turu hafta sonunun en hızlı derecesi oldu ve pole pozisyonunu garantiledi.
Son dakikalarda Rafael Câmara ön sırayı geri almaya çalışsa da Maini’nin derecesini geçemedi. Noel León üçüncü sırayı korurken, Joshua Duerksen dördüncü, Tasanapol Inthraphuvasak beşinci ve Laurens van Hoepen altıncı sırada seansı tamamladı.
Şampiyona lideri Nikola Tsolov yedinci olurken, Dino Beganovic sekizinci, Gabriele Minì dokuzuncu ve Juan Manuel Montoya ilk 10’u tamamladı. Şampiyonluk adaylarından Alexander Dunne ise son turunda istediği performansı gösteremeyerek 15. sırada kaldı.
FIA Formula 2 Sprint yarışı cumartesi günü 15.15’te gerçekleştirilecek.
Q
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|1
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|9
|
1'28.896
|177.416
|2
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|10
|
+0.117
1'29.013
|0.117
|177.183
|3
|
N. León Campos Racing
|5
|8
|
+0.195
1'29.091
|0.078
|177.027
|4
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|10
|
+0.210
1'29.106
|0.015
|176.998
|5
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|10
|
+0.311
1'29.207
|0.101
|176.797
|6
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|12
|
+0.374
1'29.270
|0.063
|176.673
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|9
|
+0.417
1'29.313
|0.043
|176.587
|8
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|9
|
+0.423
1'29.319
|0.006
|176.576
|9
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|12
|
+0.445
1'29.341
|0.022
|176.532
|10
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|12
|
+0.567
1'29.463
|0.122
|176.291
|11
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|13
|
+0.570
1'29.466
|0.003
|176.285
|12
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|8
|
+0.615
1'29.511
|0.045
|176.197
|13
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|13
|
+0.689
1'29.585
|0.074
|176.051
|14
|
J. Bennett Trident
|25
|12
|
+0.895
1'29.791
|0.206
|175.647
|15
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|13
|
+0.908
1'29.804
|0.013
|175.622
|16
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|9
|
+0.933
1'29.829
|0.025
|175.573
|17
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|13
|
+0.939
1'29.835
|0.006
|175.561
|18
|C. Herta Hitech Racing
|4
|12
|
+1.028
1'29.924
|0.089
|175.388
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|13
|
+1.135
1'30.031
|0.107
|175.179
|20
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|9
|
+1.178
1'30.074
|0.043
|175.096
|21
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|9
|
+1.212
1'30.108
|0.034
|175.029
|22
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|13
|
+1.513
1'30.409
|0.301
|174.447
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