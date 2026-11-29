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FIA F2 Lusail
FIA Formula 2 Katar yarış: Dunne kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi, Noel León ikinci
FIA Formula 2 Şampiyonası'nın 13. ayağı kapsamında Katar'da gerçekleştirilen ana yarışı Rodin Motorsport pilotu Alex Dunne kazandı.
Emine Kökçü
Düzenlendi: 29 Kas 2026 15:11
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Alex Dunne, Rodin Motorsport
Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images
Katar'da aldığı bu önemli zaferle şampiyona mücadelesinde kritik bir adım atan Alex Dunne, Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek sezon finali öncesinde pilotlar klasmanı liderliğine yükseldi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ugo Ugochukwu, ilk çizgide yerini korumaya çalışırken Gabriele Minì güçlü bir kalkış yaparak liderliği ele geçirdi. Alex Dunne da ilk turun ardından ikinci sıraya yerleşti. Ugochukwu ise üçüncü sıraya geriledi. İlk turlarda Minì ile Dunne arasındaki mücadele ön plana çıkarken, Dunne temiz havada elde ettiği tempoyu kullanarak liderlik mücadelesini sürdürdü.
Zorunlu pit stopların altıncı turda başlamasıyla birlikte stratejiler devreye girdi. Minì, Ugochukwu, Duerksen, Tsolov ve Van Hoepen erken pit yapan isimler arasında yer aldı.
Yarışın ilerleyen bölümünde Dunne, takım arkadaşı Minì'nin önünde kalabilmek için temposunu korudu. Ancak altıncı turun ardından Villagómez'in son virajda bariyerlere çarpmasıyla güvenlik aracı piste girdi. Bu gelişme, pit stop stratejilerini ve yarışın sıralamasını önemli ölçüde etkiledi. Güvenlik aracının ardından bariyerlerdeki onarım ihtiyacı nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu.
Yarışın yeniden başlaması öncesinde takımlar lastik tercihlerini gözden geçirirken, bazı pilotlar sert lastiklerle, bazıları ise yumuşak lastiklerle mücadeleye devam etmeyi tercih etti.
Yeniden verilen startta Richard Verschoor Bennett liderliğini korurken, Dunne ve Noel León ön sıralardaki yerlerini aldı. Yarışın son bölümünde Dunne, rakiplerine karşı temposunu artırarak önündeki isimleri geride bıraktı ve liderlik mücadelesine dahil oldu.Son turlara girilirken Dunne, Beganovic'i geride bırakarak León'a yaklaşmayı başardı.
Bennett ile Slater arasındaki mücadele de dikkat çekerken, Dunne açık pistte yakaladığı tempoyla farkı açtı. Son turun başında liderliği ele geçiren Dunne, damalı bayrağı ilk sırada görerek Katar’da ana yarış zaferine ulaştı.
Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne'un Sprint yarışının zaferinin ardından ana yarışta da Alex Dunne ile kazanarak Katar hafta sonunu iki galibiyetle tamamladı.Yarışı Noel León ikinci sırada tamamlarken, Oliver Goethe üçüncü oldu. Ritomo Miyata dördüncü, Gabriele Minì beşinci sırada finiş gördü. Nikola Tsolov altıncı, Laurens van Hoepen yedinci, Kush Maini sekizinci, Joshua Duerksen dokuzuncu ve Sebastián Montoya onuncu sırada yer aldı.
Katar'daki bu sonuçla Alex Dunne, pilotlar şampiyonasında liderliği ele geçirerek sezonun son yarışına büyük bir avantajla gitme fırsatı yakaladı.
FIA Formula 2 Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu, gelecek hafta sonu Abu Dabi'deki Yas Marina pistinde gerçekleştirilecek sezonun final ayağında belli olacak.
2. YARIŞ
Tüm istatistikler
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1
A. Dunne Rodin Motorsport
15 31
1:27'37.200
114.848 2 25 1 2
N. León Campos Racing
5 31
+3.321
1:27'40.521
3.321 114.775 2 18 3
O. Goethe MP Motorsport
10 31
+3.888
1:27'41.088
0.567 114.763 2 15 4
R. Miyata Hitech Racing
3 31
+12.298
1:27'49.498
8.410 114.580 2 12 5
G. Minì MP Motorsport
9 31
+14.071
1:27'51.271
1.773 114.541 2 10 6
N. Tsolov Campos Racing
6 31
+17.243
1:27'54.443
3.172 114.472 2 8 7
L. Van Hoepen Trident
24 31
+18.638
1:27'55.838
1.395 114.442 2 6 8
K. Maini ART Grand Prix
16 31
+21.380
1:27'58.580
2.742 114.383 2 4 9
J. Duerksen Invicta Racing
2 31
+23.673
1:28'00.873
2.293 114.333 2 2 10
S. Montoya DAMS Lucas Oil
8 31
+26.138
1:28'03.338
2.465 114.280 2 1 11
F. Slater Invicta Racing
1 31
+27.295
1:28'04.495
1.157 114.255 2 12
U. Ugochukwu Van Amersfoort Racing
22 31
+27.617
1:28'04.817
0.322 114.248 2 13
M. Stenshorne Rodin Motorsport
14 31
+29.331
1:28'06.531
1.714 114.211 2 14
N. Lacorte Prema Powerteam
11 31
+36.295
1:28'13.495
6.964 114.060 2 15
R. Bilinski Hitech Racing
4 31
+36.967
1:28'14.167
0.672 114.046 2 16
E. FittipaldiJr. AIX Racing
20 31
+38.302
1:28'15.502
1.335 114.017 3 17
J. Bennett Trident
25 31
+39.251
1:28'16.451
0.949 113.997 2 18
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
7 31
+40.026
1:28'17.226
0.775 113.980 2 19
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
17 31
+44.937
1:28'22.137
4.911 113.875 2 20
M. Boya Prema Powerteam
12 31
+51.532
1:28'28.732
6.595 113.733 2 dnf
N. Pino AIX Racing
21 21
+10 Tur
1:11'45.580
10 Tur 94.922 3 Yarış dışı dnf
R. Villagomez Van Amersfoort Racing
23 5
+26 Tur
8'42.565
16 Tur 184.786 Kaza Tüm sonuçları görüntüle
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