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FIA F2 Lusail

FIA Formula 2 Katar sprint: Stenshorne’den dominant zafer, Duerksen ikinci sırada

FIA Formula 2 tarihinde 250. yarış heyecanı, Katar’daki Lusail Uluslararası pistinde gerçekleştirilen Sprint yarışı ile yaşandı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 28 Kas 2026 20:17

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Matinius Stenshorne, Rodin Motorsport

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Yarışa ters grid uygulaması sayesinde pole pozisyonundan başlayan Martinius Stenshorne, baştan sona üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sezonun önemli zaferlerinden birine imza attı.

Yarışa ilk çizgiden başlayan Stenshorne, startta yerini korurken takım arkadaşı Joshua Duerksen, ikinci sıraya yükselerek takımına güçlü bir başlangıç sağladı. Formula 2'deki ilk yarışına çıkan Freddie Slater ise startın ardından üçüncü sıraya geriledi. Slater, ilk turda Noel León'un baskısına rağmen pozisyonunu korumayı başardı.

Yarışın ilk turlarında dikkat çeken isimlerden biri de Ugo Ugochukwu oldu. Sıralama turlarını 10. sırada tamamlayan genç pilot, ilk turun ardından altıncılığa kadar yükseldi. Ancak ikinci turda birinci virajda aracının kontrolünü kaybederek pist üzerinde dönen Ritomo Miyata, gerilere düşmesine rağmen yarışa devam etmeyi başardı.

Dördüncü turda Nikola Tsolov, takım arkadaşı León'u geçerek dördüncülüğü hedeflese de León pozisyonunu korudu.

Yarışın ilerleyen bölümünde Mari Boya'nın aracını pist kenarında durdurması üzerine güvenlik aracı piste girdi ve pilotlar arasındaki farklar kapandı. 10. turda güvenlik aracının piste dönmesiyle yarış yeniden başladı. Ancak yeniden startın hemen ardından Freddie Slater, sondan üçüncü viraj öncesinde pist dışına taştı ve hız kaybederek yarış dışı kaldı.

Aynı bölümde Bennett'in pit yolu girişinde durması da ikinci kez güvenlik aracının piste çıkmasına neden oldu.13. turda yeniden yeşil bayraklarla başlayan mücadelede Stenshorne bir kez daha kusursuz bir kalkış gerçekleştirdi. Duerksen ile arasındaki farkı kısa sürede açan Norveçli pilot, 15. turda 2,5 saniyelik avantaja ulaştı. 17. turda yarışın en hızlı turunu da kaydeden Stenshorne, liderliğini 4,4 saniyeye çıkardı.

Son turlarda şampiyonluk mücadelesi veren isimler arasında da önemli pozisyon savaşları yaşandı. Ugo Ugochukwu, Tsolov'a atak hazırladığı sırada spin atarak avantajını kaybetti. Oliver Goethe ise takım arkadaşı Gabriele Minì'yi geride bırakarak şampiyonluk mücadelesinde önemli bir hamle yaptı.

Son bölümde Richard Verschoor Dunne, dördüncülük mücadelesinde Tsolov üzerindeki baskısını artırırken, Dunne beşinciliği korumayı başardı. Stenshorne, 10 saniyeyi aşan farkla damalı bayrağı ilk sırada görerek Katar Sprint yarışını kazandı.

Joshua Duerksen ikinci sırayı alırken, Noel León takım arkadaşı Nikola Tsolov'u geride tutarak podyumun son basamağına çıktı. Oliver Goethe altıncı sırada finiş görürken, Gabriele Minì yedinci, Villagómez ise sekizinci olarak puan barajını tamamladı.

FIA Formula 2'de sezonun sondan bir önceki yarışı, Lusail'de pazar 15.00'te başlayacak.

Sprint

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1

M. Stenshorne Rodin Motorsport

14 23

41'48.605

178.471 10 1 2

J. Duerksen Invicta Racing

2 23

+10.960

41'59.565

10.960 177.694 8 3

N. León Campos Racing

5 23

+14.245

42'02.850

3.285 177.463 6 4

N. Tsolov Campos Racing

6 23

+14.688

42'03.293

0.443 177.432 5 5

A. Dunne Rodin Motorsport

15 23

+16.017

42'04.622

1.329 177.339 4 6

O. Goethe MP Motorsport

10 23

+16.931

42'05.536

0.914 177.274 3 7

G. Minì MP Motorsport

9 23

+18.790

42'07.395

1.859 177.144 2 8

R. Villagomez Van Amersfoort Racing

23 23

+20.606

42'09.211

1.816 177.017 1 9

R. Bilinski Hitech Racing

4 23

+21.078

42'09.683

0.472 176.984 10

D. Beganovic DAMS Lucas Oil

7 23

+21.895

42'10.500

0.817 176.927 11

K. Maini ART Grand Prix

16 23

+23.410

42'12.015

1.515 176.821 12

T. Inthraphuvasak ART Grand Prix

17 23

+24.752

42'13.357

1.342 176.727 13

R. Miyata Hitech Racing

3 23

+29.565

42'18.170

4.813 176.392 14

S. Montoya DAMS Lucas Oil

8 23

+32.978

42'21.583

3.413 176.155 15

E. FittipaldiJr. AIX Racing

20 23

+35.788

42'24.393

2.810 175.961 16

N. Lacorte Prema Powerteam

11 23

+37.991

42'26.596

2.203 175.808 17

U. Ugochukwu Van Amersfoort Racing

22 23

+1'16.397

43'05.002

38.406 173.196 1 18

N. Pino AIX Racing

21 23

+1'20.341

43'08.946

3.944 172.932 1 dnf

L. Van Hoepen Trident

24 10

+13 Tur

19'39.030

13 Tur 164.630 1 Yarış dışı dnf

F. Slater Invicta Racing

1 9

+14 Tur

17'35.510

1 Tur 165.414 Yarış dışı dnf

J. Bennett Trident

25 9

+14 Tur

17'38.741

3.231 164.909 1 Yarış dışı dnf

M. Boya Prema Powerteam

12 5

+18 Tur

8'40.313

4 Tur 185.585 Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle

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