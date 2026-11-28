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FIA F2 Lusail
FIA Formula 2 Katar sprint: Stenshorne’den dominant zafer, Duerksen ikinci sırada
FIA Formula 2 tarihinde 250. yarış heyecanı, Katar’daki Lusail Uluslararası pistinde gerçekleştirilen Sprint yarışı ile yaşandı.
Emine Kökçü
Düzenlendi: 28 Kas 2026 20:17
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Matinius Stenshorne, Rodin Motorsport
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Yarışa ters grid uygulaması sayesinde pole pozisyonundan başlayan Martinius Stenshorne, baştan sona üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sezonun önemli zaferlerinden birine imza attı.
Yarışa ilk çizgiden başlayan Stenshorne, startta yerini korurken takım arkadaşı Joshua Duerksen, ikinci sıraya yükselerek takımına güçlü bir başlangıç sağladı. Formula 2'deki ilk yarışına çıkan Freddie Slater ise startın ardından üçüncü sıraya geriledi. Slater, ilk turda Noel León'un baskısına rağmen pozisyonunu korumayı başardı.
Yarışın ilk turlarında dikkat çeken isimlerden biri de Ugo Ugochukwu oldu. Sıralama turlarını 10. sırada tamamlayan genç pilot, ilk turun ardından altıncılığa kadar yükseldi. Ancak ikinci turda birinci virajda aracının kontrolünü kaybederek pist üzerinde dönen Ritomo Miyata, gerilere düşmesine rağmen yarışa devam etmeyi başardı.
Dördüncü turda Nikola Tsolov, takım arkadaşı León'u geçerek dördüncülüğü hedeflese de León pozisyonunu korudu.
Yarışın ilerleyen bölümünde Mari Boya'nın aracını pist kenarında durdurması üzerine güvenlik aracı piste girdi ve pilotlar arasındaki farklar kapandı. 10. turda güvenlik aracının piste dönmesiyle yarış yeniden başladı. Ancak yeniden startın hemen ardından Freddie Slater, sondan üçüncü viraj öncesinde pist dışına taştı ve hız kaybederek yarış dışı kaldı.
Aynı bölümde Bennett'in pit yolu girişinde durması da ikinci kez güvenlik aracının piste çıkmasına neden oldu.13. turda yeniden yeşil bayraklarla başlayan mücadelede Stenshorne bir kez daha kusursuz bir kalkış gerçekleştirdi. Duerksen ile arasındaki farkı kısa sürede açan Norveçli pilot, 15. turda 2,5 saniyelik avantaja ulaştı. 17. turda yarışın en hızlı turunu da kaydeden Stenshorne, liderliğini 4,4 saniyeye çıkardı.
Son turlarda şampiyonluk mücadelesi veren isimler arasında da önemli pozisyon savaşları yaşandı. Ugo Ugochukwu, Tsolov'a atak hazırladığı sırada spin atarak avantajını kaybetti. Oliver Goethe ise takım arkadaşı Gabriele Minì'yi geride bırakarak şampiyonluk mücadelesinde önemli bir hamle yaptı.
Son bölümde Richard Verschoor Dunne, dördüncülük mücadelesinde Tsolov üzerindeki baskısını artırırken, Dunne beşinciliği korumayı başardı. Stenshorne, 10 saniyeyi aşan farkla damalı bayrağı ilk sırada görerek Katar Sprint yarışını kazandı.
Joshua Duerksen ikinci sırayı alırken, Noel León takım arkadaşı Nikola Tsolov'u geride tutarak podyumun son basamağına çıktı. Oliver Goethe altıncı sırada finiş görürken, Gabriele Minì yedinci, Villagómez ise sekizinci olarak puan barajını tamamladı.
FIA Formula 2'de sezonun sondan bir önceki yarışı, Lusail'de pazar 15.00'te başlayacak.
Sprint
Tüm istatistikler
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1
M. Stenshorne Rodin Motorsport
14 23
41'48.605
178.471 10 1 2
J. Duerksen Invicta Racing
2 23
+10.960
41'59.565
10.960 177.694 8 3
N. León Campos Racing
5 23
+14.245
42'02.850
3.285 177.463 6 4
N. Tsolov Campos Racing
6 23
+14.688
42'03.293
0.443 177.432 5 5
A. Dunne Rodin Motorsport
15 23
+16.017
42'04.622
1.329 177.339 4 6
O. Goethe MP Motorsport
10 23
+16.931
42'05.536
0.914 177.274 3 7
G. Minì MP Motorsport
9 23
+18.790
42'07.395
1.859 177.144 2 8
R. Villagomez Van Amersfoort Racing
23 23
+20.606
42'09.211
1.816 177.017 1 9
R. Bilinski Hitech Racing
4 23
+21.078
42'09.683
0.472 176.984 10
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
7 23
+21.895
42'10.500
0.817 176.927 11
K. Maini ART Grand Prix
16 23
+23.410
42'12.015
1.515 176.821 12
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
17 23
+24.752
42'13.357
1.342 176.727 13
R. Miyata Hitech Racing
3 23
+29.565
42'18.170
4.813 176.392 14
S. Montoya DAMS Lucas Oil
8 23
+32.978
42'21.583
3.413 176.155 15
E. FittipaldiJr. AIX Racing
20 23
+35.788
42'24.393
2.810 175.961 16
N. Lacorte Prema Powerteam
11 23
+37.991
42'26.596
2.203 175.808 17
U. Ugochukwu Van Amersfoort Racing
22 23
+1'16.397
43'05.002
38.406 173.196 1 18
N. Pino AIX Racing
21 23
+1'20.341
43'08.946
3.944 172.932 1 dnf
L. Van Hoepen Trident
24 10
+13 Tur
19'39.030
13 Tur 164.630 1 Yarış dışı dnf
F. Slater Invicta Racing
1 9
+14 Tur
17'35.510
1 Tur 165.414 Yarış dışı dnf
J. Bennett Trident
25 9
+14 Tur
17'38.741
3.231 164.909 1 Yarış dışı dnf
M. Boya Prema Powerteam
12 5
+18 Tur
8'40.313
4 Tur 185.585 Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle
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