Sıralama turları raporu
FIA F2 Lusail
FIA Formula 2 Katar sıralama: Ugo Ugochukwu’dan kariyerinin ilk pole pozisyonu, Mini ikinci sırada!
2026 Formula 3 Şampiyonu Van Amersfoort Racing pilotu Ugo Ugochukwu, Formula 2'deki ilk sıralama seansında pole pozisyonunu kazanarak kariyerinin ilk F2 pole'ünü elde etti.
Emine Kökçü
Düzenlendi: 27 Kas 2026 16:28
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Lusail Uluslararası pistinde ışıklar altında gerçekleştirilen seansın ilk bölümünde Invicta Racing’in çaylak pilotu Freddie Slater ön plana çıktı. İlk hızlı turunda 1:37.162 elde eden Slater, seansın ilk liderliğini aldı. Noel Leon ikinci sıraya yerleşirken Martinius Stenshorne üçüncü sıraya yükseldi.
Temposunu artıran Slater, 1:36.446’lık derecesiyle yeniden zirveye çıktı. Van Amersfoort Racing pilotu Ugo Ugochukwu ise takım arkadaşının değil, kendi performansıyla ikinci sıraya yerleşerek liderin 0.167 saniye gerisinde kaldı.
Pilotların yeni yumuşak lastiklerle son denemelerine hazırlandığı sırada Sebastian Montoya’nın aracında sağ arka lastikle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle pist üzerinde kalması kırmızı bayrakların sallanmasına neden oldu. DAMS aracının pistten kaldırılmasının ardından seans, yerel saatle 18.31’de yeniden başladı.
Son denemelerde MP Motorsport pilotu Gabriele Minì, güçlü sektör dereceleriyle dikkat çekti ve 1:35.862’lik turuyla seansın en hızlı zamanını kaydetti. Ancak son turların belirleyici anlarında Ugo Ugochukwu mükemmel bir tur ortaya koyarak geçici olarak liderliğe yükseldi. Freddie Slater son turunda spin atarak iddiasını kaybederken, Rodin Motorsport pilotu Alex Dunne da seansı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.
Seansın son bölümünde Villagómez’in pist üzerinde kalmasıyla yeniden kırmızı bayrak çıktı ve sıralama turları sona erdi.
Böylece Ugo Ugochukwu, Formula 2’deki ilk yarış hafta sonunda çıktığı ilk sıralama seansında pole pozisyonunu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. MP Motorsport pilotu Gabriele Minì ikinci, şampiyonluk mücadelesi veren Alex Dunne ise üçüncü sırada yer aldı.
Oliver Goethe dördüncü sırayı alırken Noel Leon beşinci, Joshua Duerksen ise sekizinci oldu. Tsolov yedinci sırada kalırken, son turunda spin atan Slater dokuzuncu sıraya geriledi. Martinius Stenshorne ise ilk 10’u tamamladı.
FIA Formula 2’nin 250. yarışı Katar’da yerel saatle 19.15’te başlayacak Sprint yarışı ile devam edecek.
Sıralama
Tüm istatistikler
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa 1
U. Ugochukwu Van Amersfoort Racing
22 11
1'35.818
203.598 2
G. Minì MP Motorsport
9 12
+0.044
1'35.862
0.044 203.505 3
A. Dunne Rodin Motorsport
15 11
+0.151
1'35.969
0.107 203.278 4
O. Goethe MP Motorsport
10 12
+0.201
1'36.019
0.050 203.172 5
N. León Campos Racing
5 11
+0.372
1'36.190
0.171 202.811 6
J. Bennett Trident
25 12
+0.460
1'36.278
0.088 202.625 7
N. Tsolov Campos Racing
6 11
+0.512
1'36.330
0.052 202.516 8
J. Duerksen Invicta Racing
2 12
+0.611
1'36.429
0.099 202.308 9
F. Slater Invicta Racing
1 11
+0.628
1'36.446
0.017 202.272 10
M. Stenshorne Rodin Motorsport
14 11
+0.649
1'36.467
0.021 202.228 11
R. Miyata Hitech Racing
3 11
+0.766
1'36.584
0.117 201.983 12
R. Villagomez Van Amersfoort Racing
23 10
+0.940
1'36.758
0.174 201.620 13
R. Bilinski Hitech Racing
4 11
+1.015
1'36.833
0.075 201.464 14
M. Boya Prema Powerteam
12 9
+1.073
1'36.891
0.058 201.343 15
L. Van Hoepen Trident
24 12
+1.135
1'36.953
0.062 201.215 16
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
7 12
+1.255
1'37.073
0.120 200.966 17
E. FittipaldiJr. AIX Racing
20 11
+1.372
1'37.190
0.117 200.724 18
K. Maini ART Grand Prix
16 10
+1.607
1'37.425
0.235 200.240 19
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
17 12
+1.646
1'37.464
0.039 200.160 20
S. Montoya DAMS Lucas Oil
8 8
+1.789
1'37.607
0.143 199.866 21
N. Lacorte Prema Powerteam
11 10
+1.987
1'37.805
0.198 199.462 22
N. Pino AIX Racing
21 10
+3.588
1'39.406
1.601 196.249 Tüm sonuçları görüntüle
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