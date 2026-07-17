FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!
2026 FIA Formula 2 sezonunun sekizinci yarışı Belçika’daki efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen sıralama turuna çevrildi.
Rafael Camara, Invicta Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Pilotlar, hem sprint yarışı, hem de ana yarış için avantaj sağlayacak grid pozisyonlarını elde etmek amacıyla kritik mücadelede yerlerini aldı.
Yağmur altında geçen sıralama seansı, değişken pist koşulları nedeniyle oldukça zorlu anlara sahne oldu. Islak zeminde yapılan mücadele iki kez kırmızı bayrakla kesintiye uğrarken, pole pozisyonunu son bölümde attığı etkileyici turla Rafael Câmara kazandı.
Seans öncesinde başlayan yağış, pilotların işini daha da zorlaştırdı. Tüm sürücüler piste supersoft lastiklerle çıkarken, özellikle lastikleri doğru çalışma sıcaklığına ulaştırmak ve hızla değişen pist şartlarına uyum sağlamak seansın en kritik unsurları arasında yer aldı.
Ancak seansın henüz başında Noel León, Eau Rouge-Raidillon çıkışında soğuk lastiklerle spin atarak pist üzerinde kaldı. Bunun ardından kırmızı bayrak sallandı. León aracını yeniden çalıştırmayı başarsa da kırmızı bayrağa neden olduğu gerekçesiyle seans sonrasında incelemeye alındı.
Seans yeniden başladıktan sonra ilk referans zamanı Noel León 1:58.657 ile kaydetti. Bu derece kısa sürede birçok kez el değiştirdi.
Önce Nikola Tsolov, şampiyona lideri Rafael Câmara‘yı geride bırakarak 1:57.389 ile zirveye çıktı. Ardından Alexander Dunne, 1:57.124’lük turuyla liderliği ele geçirdi. Câmara ise 0.223 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.
Pilotlar daha sonra son bölüm için yeni Supersoft lastikler için pite döndü.
Son 10 dakikaya girilirken herkes pistte en iyi performansını göstermeye çalışırken ilginç anlar yaşandı. Bu sırada Laurens van Hoepen start-finiş düzlüğünde durunca ikinci kez kırmızı bayrak gösterildi.
O esnada Noel León, ikinci sektörde Dunne’ın derecesinin önünde ilerliyordu. Ancak çift sarı bayraklar nedeniyle son sektörde turunu yavaşlatmak zorunda kaldı. Dördüncülüğe yükselten derecesi ise daha sonra silindi.
Yaklaşık üç dakikalık son bölümde pilotlar tek bir hızlı tur atma fırsatı buldu.
Önce Noel León geçici olarak zirveye çıktı. Hemen ardından Nikola Tsolov onu geride bıraktı. Fakat son sözü Rafael Câmara söyledi ve mükemmel turuyla pole pozisyonunu kazandı.
Tasanapol Inthraphuvasak, yalnızca 0.039 saniye farkla ikinci olurken, Alexander Dunne üçüncü sırada kaldı.
Şampiyona mücadelesi veren Nikola Tsolov dördüncü olurken, John Bennett beşinci sırayı elde etti. Dino Beganovic altıncı, Joshua Dürksen yedinci, Roman Bilinski sekizinci ve Martinius Stenshorne dokuzuncu sırada yer aldı. İki kez kırmızı bayrakla duran seansta inceleme altına alınan Noel León ise ilk 10’u tamamladı.
Yağış ve pist şartları nedeniyle tur zamanları son dakikalarda büyük ölçüde değişti.
Şampiyona ikincisi Gabriele Minì yalnızca 17. sırada kalarak hafta sonunun geri kalanı için zor bir başlangıç yaptı.
FIA Formula 2 cumartesi saat 15.15’te yapılacak sprint yarışıyla devam edecek.
Q
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|10
|
1'56.306
|216.793
|2
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+0.039
1'56.345
|0.039
|216.720
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|9
|
+0.186
1'56.492
|0.147
|216.447
|4
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|8
|
+0.393
1'56.699
|0.207
|216.063
|5
|
J. Bennett Trident
|25
|8
|
+0.453
1'56.759
|0.060
|215.952
|6
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|10
|
+0.501
1'56.807
|0.048
|215.863
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|10
|
+0.516
1'56.822
|0.015
|215.836
|8
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|10
|
+0.553
1'56.859
|0.037
|215.767
|9
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|9
|
+0.566
1'56.872
|0.013
|215.743
|10
|
N. León Campos Racing
|5
|8
|
+0.578
1'56.884
|0.012
|215.721
|11
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|10
|
+0.612
1'56.918
|0.034
|215.658
|12
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|10
|
+0.712
1'57.018
|0.100
|215.474
|13
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|10
|
+0.779
1'57.085
|0.067
|215.351
|14
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|9
|
+0.788
1'57.094
|0.009
|215.334
|15
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|11
|
+0.964
1'57.270
|0.176
|215.011
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|10
|
+1.030
1'57.336
|0.066
|214.890
|17
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|10
|
+1.089
1'57.395
|0.059
|214.782
|18
|C. Herta Hitech Racing
|4
|9
|
+1.203
1'57.509
|0.114
|214.574
|19
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|5
|
+1.535
1'57.841
|0.332
|213.969
|20
|
C. Shields AIX Racing
|21
|10
|
+1.767
1'58.073
|0.232
|213.549
|21
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|8
|
+2.222
1'58.528
|0.455
|212.729
|22
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|9
|
+2.989
1'59.295
|0.767
|211.361
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