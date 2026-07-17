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FIA F2 Spa-Francorchamps

FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!

2026 FIA Formula 2 sezonunun sekizinci yarışı Belçika’daki efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen sıralama turuna çevrildi.

Emine Kökçü
Yayın tarihi:
Rafael Camara, Invicta Racing

Rafael Camara, Invicta Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Pilotlar, hem sprint yarışı, hem de ana yarış için avantaj sağlayacak grid pozisyonlarını elde etmek amacıyla kritik mücadelede yerlerini aldı.

Yağmur altında geçen sıralama seansı, değişken pist koşulları nedeniyle oldukça zorlu anlara sahne oldu. Islak zeminde yapılan mücadele iki kez kırmızı bayrakla kesintiye uğrarken, pole pozisyonunu son bölümde attığı etkileyici turla Rafael Câmara kazandı.

Seans öncesinde başlayan yağış, pilotların işini daha da zorlaştırdı. Tüm sürücüler piste supersoft lastiklerle çıkarken, özellikle lastikleri doğru çalışma sıcaklığına ulaştırmak ve hızla değişen pist şartlarına uyum sağlamak seansın en kritik unsurları arasında yer aldı.

Ancak seansın henüz başında Noel León, Eau Rouge-Raidillon çıkışında soğuk lastiklerle spin atarak pist üzerinde kaldı. Bunun ardından kırmızı bayrak sallandı. León aracını yeniden çalıştırmayı başarsa da kırmızı bayrağa neden olduğu gerekçesiyle seans sonrasında incelemeye alındı.

Seans yeniden başladıktan sonra ilk referans zamanı Noel León 1:58.657 ile kaydetti. Bu derece kısa sürede birçok kez el değiştirdi.

Önce Nikola Tsolov, şampiyona lideri Rafael Câmara‘yı geride bırakarak 1:57.389 ile zirveye çıktı. Ardından Alexander Dunne, 1:57.124’lük turuyla liderliği ele geçirdi. Câmara ise 0.223 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.

Pilotlar daha sonra son bölüm için yeni Supersoft lastikler için pite döndü.

Son 10 dakikaya girilirken herkes pistte en iyi performansını göstermeye çalışırken ilginç anlar yaşandı. Bu sırada Laurens van Hoepen start-finiş düzlüğünde durunca ikinci kez kırmızı bayrak gösterildi.

O esnada Noel León, ikinci sektörde Dunne’ın derecesinin önünde ilerliyordu. Ancak çift sarı bayraklar nedeniyle son sektörde turunu yavaşlatmak zorunda kaldı. Dördüncülüğe yükselten derecesi ise daha sonra silindi.

Yaklaşık üç dakikalık son bölümde pilotlar tek bir hızlı tur atma fırsatı buldu.

Önce Noel León geçici olarak zirveye çıktı. Hemen ardından Nikola Tsolov onu geride bıraktı. Fakat son sözü Rafael Câmara söyledi ve mükemmel turuyla pole pozisyonunu kazandı.

Tasanapol Inthraphuvasak, yalnızca 0.039 saniye farkla ikinci olurken, Alexander Dunne üçüncü sırada kaldı.

Şampiyona mücadelesi veren Nikola Tsolov dördüncü olurken, John Bennett beşinci sırayı elde etti. Dino Beganovic altıncı, Joshua Dürksen yedinci, Roman Bilinski sekizinci ve Martinius Stenshorne dokuzuncu sırada yer aldı. İki kez kırmızı bayrakla duran seansta inceleme altına alınan Noel León ise ilk 10’u tamamladı.

Yağış ve pist şartları nedeniyle tur zamanları son dakikalarda büyük ölçüde değişti.

Şampiyona ikincisi Gabriele Minì yalnızca 17. sırada kalarak hafta sonunun geri kalanı için zor bir başlangıç yaptı.

FIA Formula 2 cumartesi saat 15.15’te yapılacak sprint yarışıyla devam edecek.

Q

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa
1
R. Câmara Invicta Racing
 1 10

1'56.306

   216.793
2
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 9

+0.039

1'56.345

 0.039 216.720
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 9

+0.186

1'56.492

 0.147 216.447
4
N. Tsolov Campos Racing
 6 8

+0.393

1'56.699

 0.207 216.063
5
J. Bennett Trident
 25 8

+0.453

1'56.759

 0.060 215.952
6
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 10

+0.501

1'56.807

 0.048 215.863
7
J. Duerksen Invicta Racing
 2 10

+0.516

1'56.822

 0.015 215.836
8
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 10

+0.553

1'56.859

 0.037 215.767
9
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 9

+0.566

1'56.872

 0.013 215.743
10
N. León Campos Racing
 5 8

+0.578

1'56.884

 0.012 215.721
11 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 10

+0.612

1'56.918

 0.034 215.658
12
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 10

+0.712

1'57.018

 0.100 215.474
13 India K. Maini ART Grand Prix 16 10

+0.779

1'57.085

 0.067 215.351
14
O. Goethe MP Motorsport
 10 9

+0.788

1'57.094

 0.009 215.334
15 Brazil E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 11

+0.964

1'57.270

 0.176 215.011
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10

+1.030

1'57.336

 0.066 214.890
17
G. Minì MP Motorsport
 9 10

+1.089

1'57.395

 0.059 214.782
18 United States C. Herta Hitech Racing 4 9

+1.203

1'57.509

 0.114 214.574
19
L. Van Hoepen Trident
 24 5

+1.535

1'57.841

 0.332 213.969
20
C. Shields AIX Racing
 21 10

+1.767

1'58.073

 0.232 213.549
21
M. Boya Prema Powerteam
 12 8

+2.222

1'58.528

 0.455 212.729
22 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 9

+2.989

1'59.295

 0.767 211.361
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