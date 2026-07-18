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Yarış raporu
FIA F2 Spa-Francorchamps

FIA Formula 2 Belçika Sprint: Joshua Duerksen’den Spa’da müthiş zafer, Stenshorne ikinci

FIA Formula 2 Belçika Sprint yarışında zafer, etkileyici bir performans sergileyen Joshua Duerksen’in oldu.

Emine Kökçü
Düzenlendi:
Duerksen

Joshua Duerksen

Güvenlik aracı periyotlarıyla bölünen mücadelede Paraguaylı pilot, doğru zamanda yaptığı atakla liderliği ele geçirerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Martinius Stenshorne ikinci olurken, Dino Beganovic podyumun son basamağına yerleşti.

Ters grid uygulaması sonrası pole pozisyonundan yarışa başlayan Sebastian Montoya, startta liderliğini korumayı başardı. Ancak henüz ilk turun Les Combes virajında Martinius Stenshorne, başarılı bir atakla liderliği ele geçirdi. Yarışın ilk bölümü boyunca tempoyu belirleyen Norveçli pilot, Montoya’nın DRS menzilinden çıkmayı da başardı.

Montoya üzerindeki baskısını artıran Duerksen, altıncı turda Kemmel düzlüğünde DRS avantajını kullanarak ikinci sıraya yükseldi. Aynı turda Cian Shields’ın kaza yapmasıyla güvenlik aracı piste girdi ve mücadele yeniden başladı.

Yeniden startın ardından liderlik mücadelesi kızışırken, Duerksen 11. turda bu kez Stenshorne’u geçerek yarış liderliğini aldı. Son bölümlerde Stenshorne baskısını sürdürse de Paraguaylı pilot hata yapmadı.

Yarışın sonlarına doğru Bennett’ın büyük spin atması ikinci güvenlik aracı periyodunu beraberinde getirdi. Böylece mücadele son turda tek turluk sprint niteliğinde yeniden başladı.

Şampiyona lideri Nikola Tsolov, son turda Montoya’yı geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi ve şampiyona açısından çok değerli puanlar kazandı. Montoya ise son turda hem Tsolov’a hem de Alexander Dunne’a geçilerek puan barajının dışına düştü.

Arkalarındaki sıralamayı Alexander Dunne, Rafael Câmara, Roman Bilinski, Oliver Goethe ve Sebastian Montoya oluşturdu. 

Şampiyonluk adaylarından Gabriele Minì ise teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı ve hafta sonunda ağır bir darbe aldı.

Sprint yarışının ardından gözler pazar günü koşulacak Ana yarışa çevrildi. Özellikle Minì’nin puan kaybının ardından Tsolov’un şampiyonadaki avantajını daha da artırıp artıramayacağı merak konusu olacak.

1. YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
J. Duerksen Invicta Racing
 2 18

41'53.482

   180.395   10    
2
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 18

+0.606

41'54.088

 0.606 180.351   8   1
3
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 18

+1.273

41'54.755

 0.667 180.303   6    
4
N. Tsolov Campos Racing
 6 18

+1.798

41'55.280

 0.525 180.266   5    
5
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 18

+3.357

41'56.839

 1.559 180.154   4    
6
R. Câmara Invicta Racing
 1 18

+4.054

41'57.536

 0.697 180.104   3    
7
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 18

+4.607

41'58.089

 0.553 180.065   2    
8
O. Goethe MP Motorsport
 10 18

+5.173

41'58.655

 0.566 180.024   1    
9 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 18

+5.867

41'59.349

 0.694 179.975        
10
L. Van Hoepen Trident
 24 18

+6.236

41'59.718

 0.369 179.948        
11
M. Boya Prema Powerteam
 12 18

+6.688

42'00.170

 0.452 179.916        
12
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 18

+7.141

42'00.623

 0.453 179.884        
13 United States C. Herta Hitech Racing 4 18

+7.524

42'01.006

 0.383 179.856        
14 Brazil E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 18

+8.057

42'01.539

 0.533 179.818        
15 India K. Maini ART Grand Prix 16 18

+8.222

42'01.704

 0.165 179.806 1      
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 18

+8.812

42'02.294

 0.590 179.764        
17 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 18

+19.066

42'12.548

 10.254 179.037 1      
nc
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 14

+4 Tur

42'04.001

 4 Tur 139.683 1      
dnf
J. Bennett Trident
 25 12

+6 Tur

26'00.116

 2 Tur 193.660     Kaza  
dnf
G. Minì MP Motorsport
 9 11

+7 Tur

24'56.739

 1 Tur 185.015 1   Yarış dışı  
dnf
N. León Campos Racing
 5 6

+12 Tur

12'55.679

 5 Tur 194.471 1   Yarış dışı  
dnf
C. Shields AIX Racing
 21 5

+13 Tur

10'23.604

 1 Tur 201.462     Kaza  
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