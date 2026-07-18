FIA Formula 2 Belçika Sprint: Joshua Duerksen’den Spa’da müthiş zafer, Stenshorne ikinci
FIA Formula 2 Belçika Sprint yarışında zafer, etkileyici bir performans sergileyen Joshua Duerksen’in oldu.
Joshua Duerksen
Güvenlik aracı periyotlarıyla bölünen mücadelede Paraguaylı pilot, doğru zamanda yaptığı atakla liderliği ele geçirerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Martinius Stenshorne ikinci olurken, Dino Beganovic podyumun son basamağına yerleşti.
Ters grid uygulaması sonrası pole pozisyonundan yarışa başlayan Sebastian Montoya, startta liderliğini korumayı başardı. Ancak henüz ilk turun Les Combes virajında Martinius Stenshorne, başarılı bir atakla liderliği ele geçirdi. Yarışın ilk bölümü boyunca tempoyu belirleyen Norveçli pilot, Montoya’nın DRS menzilinden çıkmayı da başardı.
Montoya üzerindeki baskısını artıran Duerksen, altıncı turda Kemmel düzlüğünde DRS avantajını kullanarak ikinci sıraya yükseldi. Aynı turda Cian Shields’ın kaza yapmasıyla güvenlik aracı piste girdi ve mücadele yeniden başladı.
Yeniden startın ardından liderlik mücadelesi kızışırken, Duerksen 11. turda bu kez Stenshorne’u geçerek yarış liderliğini aldı. Son bölümlerde Stenshorne baskısını sürdürse de Paraguaylı pilot hata yapmadı.
Yarışın sonlarına doğru Bennett’ın büyük spin atması ikinci güvenlik aracı periyodunu beraberinde getirdi. Böylece mücadele son turda tek turluk sprint niteliğinde yeniden başladı.
Şampiyona lideri Nikola Tsolov, son turda Montoya’yı geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi ve şampiyona açısından çok değerli puanlar kazandı. Montoya ise son turda hem Tsolov’a hem de Alexander Dunne’a geçilerek puan barajının dışına düştü.
Arkalarındaki sıralamayı Alexander Dunne, Rafael Câmara, Roman Bilinski, Oliver Goethe ve Sebastian Montoya oluşturdu.
Şampiyonluk adaylarından Gabriele Minì ise teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı ve hafta sonunda ağır bir darbe aldı.
Sprint yarışının ardından gözler pazar günü koşulacak Ana yarışa çevrildi. Özellikle Minì’nin puan kaybının ardından Tsolov’un şampiyonadaki avantajını daha da artırıp artıramayacağı merak konusu olacak.
1. YARIŞ
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|18
|
41'53.482
|180.395
|10
|2
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|18
|
+0.606
41'54.088
|0.606
|180.351
|8
|1
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|18
|
+1.273
41'54.755
|0.667
|180.303
|6
|4
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|18
|
+1.798
41'55.280
|0.525
|180.266
|5
|5
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|18
|
+3.357
41'56.839
|1.559
|180.154
|4
|6
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|18
|
+4.054
41'57.536
|0.697
|180.104
|3
|7
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|18
|
+4.607
41'58.089
|0.553
|180.065
|2
|8
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|18
|
+5.173
41'58.655
|0.566
|180.024
|1
|9
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|18
|
+5.867
41'59.349
|0.694
|179.975
|10
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|18
|
+6.236
41'59.718
|0.369
|179.948
|11
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|18
|
+6.688
42'00.170
|0.452
|179.916
|12
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|18
|
+7.141
42'00.623
|0.453
|179.884
|13
|C. Herta Hitech Racing
|4
|18
|
+7.524
42'01.006
|0.383
|179.856
|14
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|18
|
+8.057
42'01.539
|0.533
|179.818
|15
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|18
|
+8.222
42'01.704
|0.165
|179.806
|1
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|18
|
+8.812
42'02.294
|0.590
|179.764
|17
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|18
|
+19.066
42'12.548
|10.254
|179.037
|1
|nc
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|14
|
+4 Tur
42'04.001
|4 Tur
|139.683
|1
|dnf
|
J. Bennett Trident
|25
|12
|
+6 Tur
26'00.116
|2 Tur
|193.660
|Kaza
|dnf
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|11
|
+7 Tur
24'56.739
|1 Tur
|185.015
|1
|Yarış dışı
|dnf
|
N. León Campos Racing
|5
|6
|
+12 Tur
12'55.679
|5 Tur
|194.471
|1
|Yarış dışı
|dnf
|
C. Shields AIX Racing
|21
|5
|
+13 Tur
10'23.604
|1 Tur
|201.462
|Kaza
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