FIA Formula 2 Belçika Sprint: Joshua Duerksen’den Spa’da müthiş zafer, Stenshorne ikinci

Güvenlik aracı periyotlarıyla bölünen mücadelede Paraguaylı pilot, doğru zamanda yaptığı atakla liderliği ele geçirerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Martinius Stenshorne ikinci olurken, Dino Beganovic podyumun son basamağına yerleşti.

Ters grid uygulaması sonrası pole pozisyonundan yarışa başlayan Sebastian Montoya, startta liderliğini korumayı başardı. Ancak henüz ilk turun Les Combes virajında Martinius Stenshorne, başarılı bir atakla liderliği ele geçirdi. Yarışın ilk bölümü boyunca tempoyu belirleyen Norveçli pilot, Montoya’nın DRS menzilinden çıkmayı da başardı.

Montoya üzerindeki baskısını artıran Duerksen, altıncı turda Kemmel düzlüğünde DRS avantajını kullanarak ikinci sıraya yükseldi. Aynı turda Cian Shields’ın kaza yapmasıyla güvenlik aracı piste girdi ve mücadele yeniden başladı.

Yeniden startın ardından liderlik mücadelesi kızışırken, Duerksen 11. turda bu kez Stenshorne’u geçerek yarış liderliğini aldı. Son bölümlerde Stenshorne baskısını sürdürse de Paraguaylı pilot hata yapmadı.

Yarışın sonlarına doğru Bennett’ın büyük spin atması ikinci güvenlik aracı periyodunu beraberinde getirdi. Böylece mücadele son turda tek turluk sprint niteliğinde yeniden başladı.

Şampiyona lideri Nikola Tsolov, son turda Montoya’yı geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi ve şampiyona açısından çok değerli puanlar kazandı. Montoya ise son turda hem Tsolov’a hem de Alexander Dunne’a geçilerek puan barajının dışına düştü.

Arkalarındaki sıralamayı Alexander Dunne, Rafael Câmara, Roman Bilinski, Oliver Goethe ve Sebastian Montoya oluşturdu.

Şampiyonluk adaylarından Gabriele Minì ise teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı ve hafta sonunda ağır bir darbe aldı.

Sprint yarışının ardından gözler pazar günü koşulacak Ana yarışa çevrildi. Özellikle Minì’nin puan kaybının ardından Tsolov’un şampiyonadaki avantajını daha da artırıp artıramayacağı merak konusu olacak.

1. YARIŞ Tüm istatistikler Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1 J. Duerksen Invicta Racing 2 18 41'53.482 180.395 10 2 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 18 +0.606 41'54.088 0.606 180.351 8 1 3 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 18 +1.273 41'54.755 0.667 180.303 6 4 N. Tsolov Campos Racing 6 18 +1.798 41'55.280 0.525 180.266 5 5 A. Dunne Rodin Motorsport 15 18 +3.357 41'56.839 1.559 180.154 4 6 R. Câmara Invicta Racing 1 18 +4.054 41'57.536 0.697 180.104 3 7 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 18 +4.607 41'58.089 0.553 180.065 2 8 O. Goethe MP Motorsport 10 18 +5.173 41'58.655 0.566 180.024 1 9 S. Montoya Prema Powerteam 11 18 +5.867 41'59.349 0.694 179.975 10 L. Van Hoepen Trident 24 18 +6.236 41'59.718 0.369 179.948 11 M. Boya Prema Powerteam 12 18 +6.688 42'00.170 0.452 179.916 12 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 18 +7.141 42'00.623 0.453 179.884 13 C. Herta Hitech Racing 4 18 +7.524 42'01.006 0.383 179.856 14 E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 18 +8.057 42'01.539 0.533 179.818 15 K. Maini ART Grand Prix 16 18 +8.222 42'01.704 0.165 179.806 1 16 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 18 +8.812 42'02.294 0.590 179.764 17 R. Miyata Hitech Racing 3 18 +19.066 42'12.548 10.254 179.037 1 nc N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 14 +4 Tur 42'04.001 4 Tur 139.683 1 dnf J. Bennett Trident 25 12 +6 Tur 26'00.116 2 Tur 193.660 Kaza dnf G. Minì MP Motorsport 9 11 +7 Tur 24'56.739 1 Tur 185.015 1 Yarış dışı dnf N. León Campos Racing 5 6 +12 Tur 12'55.679 5 Tur 194.471 1 Yarış dışı dnf C. Shields AIX Racing 21 5 +13 Tur 10'23.604 1 Tur 201.462 Kaza